https://ria.ru/20240618/arest-1953560450.html

Во Владивостоке арестовали четверых подозреваемых в изнасиловании девушки

Во Владивостоке арестовали четверых подозреваемых в изнасиловании девушки - РИА Новости, 18.06.2024

Во Владивостоке арестовали четверых подозреваемых в изнасиловании девушки

Суд во Владивостоке арестовал четверых мигрантов из Средней Азии, подозреваемых в групповом изнасиловании девушки, сообщил представитель приморского главка... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T06:00

2024-06-18T06:00

2024-06-18T13:44

происшествия

владивосток

россия

средняя азия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн — РИА Новости. Суд во Владивостоке арестовал четверых мигрантов из Средней Азии, подозреваемых в групповом изнасиловании девушки, сообщил представитель приморского главка Следственного комитета. "Всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказал он.В объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края уточнили, что арестованные — граждане Узбекистана, все они находятся на территории России незаконно, срок их пребывания истек.По информации регионального управления МВД, местная жительница заявила в полицию, что пятеро мужчин напали на нее около кафе в районе бухты Лазурная и, угрожая ножом, изнасиловали. Вскоре четверых подозреваемых задержали в аэропорту Владивостока, когда они собирались скрыться за пределы России. Еще одного подозреваемого нашли во Владивостоке. Следственный комитет возбудил уголовное дело об изнасиловании. В прокуратуре Приморья добавили, что о процессуальном статусе пятого мужчины говорить пока преждевременно. Ведомство организовало проверку законности пребывания мигрантов в Росcии.

https://ria.ru/20240617/ubiystvo-1953523370.html

https://ria.ru/20240615/prigovor-1953172340.html

владивосток

россия

средняя азия

приморский край

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Мигранты, подозреваемые в групповом изнасиловании девушки в Приморском крае Суд арестовал 4 мигрантов из Средней Азии, подозреваемых в групповом изнасиловании девушки на пляже во Владивостоке, сообщили в СУСК России по Приморскому краю. Ранее в полиции РИА Новости заявили, что около кафе в районе бухты Лазурная мужчины, угрожая ножом, изнасиловали 21-летнюю сотрудницу кафе. Позже в объединённой пресс-службе судебной системы Приморского края добавили, что обвиняемые находятся в России незаконно, и уточнили, что арестованные – граждане Узбекистана. 2024-06-18T06:00 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, владивосток, россия, средняя азия, приморский край