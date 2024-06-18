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Во Владивостоке арестовали четверых подозреваемых в изнасиловании девушки
Во Владивостоке арестовали четверых подозреваемых в изнасиловании девушки - РИА Новости, 18.06.2024
Во Владивостоке арестовали четверых подозреваемых в изнасиловании девушки
Суд во Владивостоке арестовал четверых мигрантов из Средней Азии, подозреваемых в групповом изнасиловании девушки, сообщил представитель приморского главка... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T06:00
2024-06-18T06:00
2024-06-18T13:44
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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн — РИА Новости. Суд во Владивостоке арестовал четверых мигрантов из Средней Азии, подозреваемых в групповом изнасиловании девушки, сообщил представитель приморского главка Следственного комитета. "Всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказал он.В объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края уточнили, что арестованные — граждане Узбекистана, все они находятся на территории России незаконно, срок их пребывания истек.По информации регионального управления МВД, местная жительница заявила в полицию, что пятеро мужчин напали на нее около кафе в районе бухты Лазурная и, угрожая ножом, изнасиловали. Вскоре четверых подозреваемых задержали в аэропорту Владивостока, когда они собирались скрыться за пределы России. Еще одного подозреваемого нашли во Владивостоке. Следственный комитет возбудил уголовное дело об изнасиловании. В прокуратуре Приморья добавили, что о процессуальном статусе пятого мужчины говорить пока преждевременно. Ведомство организовало проверку законности пребывания мигрантов в Росcии.
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Мигранты, подозреваемые в групповом изнасиловании девушки в Приморском крае
Суд арестовал 4 мигрантов из Средней Азии, подозреваемых в групповом изнасиловании девушки на пляже во Владивостоке, сообщили в СУСК России по Приморскому краю.
Ранее в полиции РИА Новости заявили, что около кафе в районе бухты Лазурная мужчины, угрожая ножом, изнасиловали 21-летнюю сотрудницу кафе.
Позже в объединённой пресс-службе судебной системы Приморского края добавили, что обвиняемые находятся в России незаконно, и уточнили, что арестованные – граждане Узбекистана.
2024-06-18T06:00
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происшествия, владивосток, россия, средняя азия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Средняя Азия, Приморский край
Во Владивостоке арестовали четверых подозреваемых в изнасиловании девушки
В Приморье арестовали четверых мигрантов, подозреваемых в изнасиловании девушки