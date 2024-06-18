https://ria.ru/20240618/antonov-1953818742.html

Антонов призвал обсуждать мир на Украине без имперского диктата США

Антонов призвал обсуждать мир на Украине без имперского диктата США - РИА Новости, 18.06.2024

Антонов призвал обсуждать мир на Украине без имперского диктата США

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил в интервью американскому журналу Newsweek, что обсуждение мирного урегулирования на Украине должно идти без "имперского... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T21:51

2024-06-18T21:51

2024-06-18T21:53

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ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил в интервью американскому журналу Newsweek, что обсуждение мирного урегулирования на Украине должно идти без "имперского диктата" Белого дома. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. "Разговор по вышеперечисленным вопросам должен вестись без имперского диктата и приказов из Белого дома. США пора принять тщетность постоянных попыток навязать свою волю всем странам, признать, что более нет возможности сдерживать сдвиг в сторону многополярности", - цитирует посла Newsweek по-английски. Антонов заявил, что Россия никогда не уклонялась от диалога с Украиной и назвал предложения Путина скорейшим способом остановить боевые действия. Запад он обвинил в стремлении "не остановить, но пролонгировать кровавый проект, который реализуется более десяти лет". Посол добавил, что недавняя конференция в Швейцарии имела своей целью создать иллюзию широкой поддержки так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского, а на деле – "заглушить любые сомнения в легитимности (киевского) режима".

https://ria.ru/20240618/ukraina-1953763355.html

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в мире, украина, россия, сша, анатолий антонов, владимир путин, владимир зеленский, нато