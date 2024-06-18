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Антонов призвал обсуждать мир на Украине без имперского диктата США - РИА Новости, 18.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:51 18.06.2024 (обновлено: 21:53 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/antonov-1953818742.html
Антонов призвал обсуждать мир на Украине без имперского диктата США
Антонов призвал обсуждать мир на Украине без имперского диктата США - РИА Новости, 18.06.2024
Антонов призвал обсуждать мир на Украине без имперского диктата США
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил в интервью американскому журналу Newsweek, что обсуждение мирного урегулирования на Украине должно идти без "имперского... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T21:51
2024-06-18T21:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
анатолий антонов
владимир путин
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил в интервью американскому журналу Newsweek, что обсуждение мирного урегулирования на Украине должно идти без "имперского диктата" Белого дома. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. "Разговор по вышеперечисленным вопросам должен вестись без имперского диктата и приказов из Белого дома. США пора принять тщетность постоянных попыток навязать свою волю всем странам, признать, что более нет возможности сдерживать сдвиг в сторону многополярности", - цитирует посла Newsweek по-английски. Антонов заявил, что Россия никогда не уклонялась от диалога с Украиной и назвал предложения Путина скорейшим способом остановить боевые действия. Запад он обвинил в стремлении "не остановить, но пролонгировать кровавый проект, который реализуется более десяти лет". Посол добавил, что недавняя конференция в Швейцарии имела своей целью создать иллюзию широкой поддержки так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского, а на деле – "заглушить любые сомнения в легитимности (киевского) режима".
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953763355.html
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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в мире, украина, россия, сша, анатолий антонов, владимир путин, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Анатолий Антонов, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО
Антонов призвал обсуждать мир на Украине без имперского диктата США

Антонов призвал обсуждать мир на Украине без имперского диктата Белого дома

© Фото : Посольство РФ в СШАПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : Посольство РФ в США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил в интервью американскому журналу Newsweek, что обсуждение мирного урегулирования на Украине должно идти без "имперского диктата" Белого дома.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
"Даже не обсуждается". В США высказались о предложении Путина по Украине
Вчера, 17:55
"Разговор по вышеперечисленным вопросам должен вестись без имперского диктата и приказов из Белого дома. США пора принять тщетность постоянных попыток навязать свою волю всем странам, признать, что более нет возможности сдерживать сдвиг в сторону многополярности", - цитирует посла Newsweek по-английски.
Антонов заявил, что Россия никогда не уклонялась от диалога с Украиной и назвал предложения Путина скорейшим способом остановить боевые действия. Запад он обвинил в стремлении "не остановить, но пролонгировать кровавый проект, который реализуется более десяти лет". Посол добавил, что недавняя конференция в Швейцарии имела своей целью создать иллюзию широкой поддержки так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского, а на деле – "заглушить любые сомнения в легитимности (киевского) режима".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШААнатолий АнтоновВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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