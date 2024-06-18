https://ria.ru/20240618/altay-1953581742.html

Турчак ожидает федеральных министров в Республике Алтай

Турчак ожидает федеральных министров в Республике Алтай - РИА Новости, 18.06.2024

Турчак ожидает федеральных министров в Республике Алтай

Федеральные министры приедут в Республику Алтай, сообщил врио главы региона Андрей Турчак в своём Telegram-канале. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T09:55

2024-06-18T09:55

2024-06-18T10:19

политика

республика алтай

горно-алтайск

андрей турчак

дмитрий патрушев

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БАРНАУЛ, 18 июн – РИА Новости. Федеральные министры приедут в Республику Алтай, сообщил врио главы региона Андрей Турчак в своём Telegram-канале."Поддержка в правительстве у нас есть. Понимание, как двигаемся - тоже. В ближайшее время ожидаем визиты федеральных министров. На месте будем разбираться со всеми вопросами", - написал Турчак. Также врио главы региона сообщил, что начинает сбор предложений в народную программу Республики Алтай. Вместе с жителями власти определят, какие изменения нужны в районах и Горно-Алтайске, отметил он. Также Турчак рассказал, что встретился с вице-премьером и куратором по Сибири Дмитрием Патрушевым, они обсудили дальнейшую реализацию программы развития сельских территорий и дополнительные возможности поддержки алтайских фермеров, экологические проекты. А с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным Турчак обсудил ситуацию со строительством соцобъектов и состояние коммунальной сети, подготовку региона к зиме, проекты благоустройства в Горно-Алтайске и районах республики.

https://ria.ru/20240610/turchak-1951870288.html

республика алтай

горно-алтайск

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политика, республика алтай, горно-алтайск, андрей турчак, дмитрий патрушев