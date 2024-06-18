https://ria.ru/20240618/altay-1953581742.html
Турчак ожидает федеральных министров в Республике Алтай
Турчак ожидает федеральных министров в Республике Алтай - РИА Новости, 18.06.2024
Турчак ожидает федеральных министров в Республике Алтай
Федеральные министры приедут в Республику Алтай, сообщил врио главы региона Андрей Турчак в своём Telegram-канале. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T09:55
2024-06-18T09:55
2024-06-18T10:19
политика
республика алтай
горно-алтайск
андрей турчак
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БАРНАУЛ, 18 июн – РИА Новости. Федеральные министры приедут в Республику Алтай, сообщил врио главы региона Андрей Турчак в своём Telegram-канале."Поддержка в правительстве у нас есть. Понимание, как двигаемся - тоже. В ближайшее время ожидаем визиты федеральных министров. На месте будем разбираться со всеми вопросами", - написал Турчак. Также врио главы региона сообщил, что начинает сбор предложений в народную программу Республики Алтай. Вместе с жителями власти определят, какие изменения нужны в районах и Горно-Алтайске, отметил он. Также Турчак рассказал, что встретился с вице-премьером и куратором по Сибири Дмитрием Патрушевым, они обсудили дальнейшую реализацию программы развития сельских территорий и дополнительные возможности поддержки алтайских фермеров, экологические проекты. А с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным Турчак обсудил ситуацию со строительством соцобъектов и состояние коммунальной сети, подготовку региона к зиме, проекты благоустройства в Горно-Алтайске и районах республики.
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политика, республика алтай, горно-алтайск, андрей турчак, дмитрий патрушев
Политика, Республика Алтай, Горно-Алтайск, Андрей Турчак, Дмитрий Патрушев
Турчак ожидает федеральных министров в Республике Алтай
Турчак: федеральные министры приедут в Республику Алтай