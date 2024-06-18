https://ria.ru/20240618/akkumulyator-1953575141.html

В МФТИ разработали новый аккумулятор для космического корабля "Орел"

В МФТИ разработали новый аккумулятор для космического корабля "Орел" - РИА Новости, 18.06.2024

В МФТИ разработали новый аккумулятор для космического корабля "Орел"

Аккумуляторная батарея, которую в МФТИ разработали для перспективного российского пилотируемого космического корабля "Орёл", на 10% эффективнее устройств,... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T09:20

2024-06-18T09:20

2024-06-18T09:20

космос - риа наука

илон маск

московский физико-технический институт

spacex

ркк "энергия"

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Аккумуляторная батарея, которую в МФТИ разработали для перспективного российского пилотируемого космического корабля "Орёл", на 10% эффективнее устройств, которые используются на американских кораблях Dragon компании SpaceX, разработчики хотят ещё больше увеличить это преимущество, сообщили в пресс-службе университета. "Созданный в МФТИ накопитель энергии на 10% превосходит по соотношению ёмкости к массе зарубежные аналоги компании SpaceX. Несмотря на это, команда инженеров МФТИ не намерена останавливаться на достигнутом – планируется довести это превосходство по удельной энергии до приблизительно 30% относительно аналогичных батарей для аппарата Dragon V2 компании Илона Маска", - говорится в сообщении. Отмечается, что новый аккумулятор был разработан специалистами Института электродвижения МФТИ для корабля "Орёл" в рамках договора с Ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия". Батарея относится к классу сверхлёгких и весит всего 30 килограммов, в то время как её аналоги по мощности и конструкции имеют массу около 43 килограммов. Как рассказал главный конструктор изделия Олег Архипенков, слова которого приводит пресс-служба, внутри батареи установлены 48 специально разработанных литий-ионных аккумуляторов с высокой удельной энергией. Они устойчивы к внешним факторам космического пространства – вакууму и перепадам температур. Кроме блока аккумуляторов, внутри батареи находится блок электроники. В пресс-службе уточнили, что накопитель энергии рассчитан минимум на четыре полета в космос с подзарядкой после каждого из них. "Когда мы сравнили характеристики нашей батареи с техническими характеристиками аналогичной батареи от SpaceX, то по удельной энергии мы пока превосходим их на 10%, но в рамках поэтапной работы над проектом по этому показателю мы обгоним их почти на треть", - сказал Архипенков. Он пояснил, что удельная энергия — это соотношение энергии, которая запасена в батарее, к её массе. Разработанная в МФТИ батарея для космического корабля запасает 4930 Ватт-часов, следовательно, при массе в 30 килограммов её удельная энергия составляет 164 Ватт-часов на килограмм. В этом году сотрудники МФТИ планируют закончить цикл наземной отработки батареи, а после передать её заказчику для комплексных испытаний в составе макета "Орла". Для подготовительных и проверочных операций, в том числе обслуживания батареи между полетами на космодроме Восточный, разработана и изготовлена контрольно-испытательная аппаратура, которая также позволяет имитировать батареи для долгосрочных проверок всего космического корабля. Корабль "Орёл", разрабатываемый в РКК "Энергия", будет предназначен для доставки людей и грузов на космические станции к околоземной орбите. Кроме того, он является одним из ключевых элементов российской лунной программы. Он должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии "Союз".

https://ria.ru/20240608/otvet-1951576980.html

https://ria.ru/20231227/ispytaniya-1918468336.html

https://ria.ru/20240412/kosmos-1938024806.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, илон маск, московский физико-технический институт, spacex, ркк "энергия"