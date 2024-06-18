https://ria.ru/20240618/aes-1953565147.html

Россия готова передавать близким партнерам технологии АЭС, заявил Медведев

Россия готова передавать близким партнерам технологии АЭС, заявил Медведев - РИА Новости, 18.06.2024

Россия готова передавать близким партнерам технологии АЭС, заявил Медведев

Россия готова к расширению кооперации со странами АСЕАН в развитии атомной энергетики, в том числе в строительстве атомных электростанций и передаче технологий... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T07:19

2024-06-18T07:19

2024-06-18T07:19

россия

владивосток

дмитрий медведев

единая россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

экономическое сообщество асеан

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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Россия готова к расширению кооперации со странами АСЕАН в развитии атомной энергетики, в том числе в строительстве атомных электростанций и передаче технологий "мирного атома", сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Мы подтверждаем намерения наших компаний не только выполнять свои обязательства по поставкам углеводородов, что актуально для многих присутствующих здесь государств, но и направлять инвестиции в высокотехнологичные проекты. В частности, в том числе и в атомную энергетику. Наша корпорация "Росатом" заинтересована в расширении кооперации со странами АСЕАН как в области строительства атомных станций, так и в передаче партнерам необходимых технологий. Это очень чувствительные вещи, но нашим близким партнерам мы идем навстречу, и тем самым способствуем их доступу к этому важнейшему источнику энергии", - сказал Медведев, выступая на круглом столе "Роль ответственных политических сил России и стран АСЕАН в обеспечении финансовой и экономической безопасности суверенных государств" в ходе межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир" во Владивостоке.

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россия, владивосток, дмитрий медведев, единая россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, экономическое сообщество асеан