https://ria.ru/20240617/zemletryasenie-1953309090.html
В Бурятии произошло землетрясение
В Бурятии произошло землетрясение - РИА Новости, 17.06.2024
В Бурятии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,0 произошло утром в понедельник в Северо-Байкальском районе Бурятии, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T05:15
2024-06-17T05:15
2024-06-17T05:15
происшествия
северобайкальск
северо-байкальский район
иркутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
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УЛАН-УДЭ, 17 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,0 произошло утром в понедельник в Северо-Байкальском районе Бурятии, сообщает региональный главк МЧС. "В 09.17 (4.17 мск) от сейсмической станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН города Иркутск поступила информация о том, что произошло сейсмособытие в 9,7 километрах северо-восточнее города Северобайкальск. Магнитуда составила 3", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Северобайкальске ощущались слабые толчки. Спасателями организованы группы по обследованию объектов жизнеобеспечения населения и энергетики.
https://ria.ru/20240616/zemletryasenie-1953189118.html
северобайкальск
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происшествия, северобайкальск, северо-байкальский район, иркутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Происшествия, Северобайкальск, Северо-Байкальский район, Иркутск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук
В Бурятии произошло землетрясение
МЧС: в Северо-Байкальском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,0