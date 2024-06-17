https://ria.ru/20240617/zemletryasenie-1953309090.html

В Бурятии произошло землетрясение

В Бурятии произошло землетрясение - РИА Новости, 17.06.2024

В Бурятии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,0 произошло утром в понедельник в Северо-Байкальском районе Бурятии, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T05:15

2024-06-17T05:15

2024-06-17T05:15

происшествия

северобайкальск

северо-байкальский район

иркутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

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УЛАН-УДЭ, 17 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,0 произошло утром в понедельник в Северо-Байкальском районе Бурятии, сообщает региональный главк МЧС. "В 09.17 (4.17 мск) от сейсмической станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН города Иркутск поступила информация о том, что произошло сейсмособытие в 9,7 километрах северо-восточнее города Северобайкальск. Магнитуда составила 3", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Северобайкальске ощущались слабые толчки. Спасателями организованы группы по обследованию объектов жизнеобеспечения населения и энергетики.

https://ria.ru/20240616/zemletryasenie-1953189118.html

северобайкальск

северо-байкальский район

иркутск

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происшествия, северобайкальск, северо-байкальский район, иркутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук