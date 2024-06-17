https://ria.ru/20240617/zelenskiy-1953404549.html

Британская газета назвала Зеленского премьером

Британская газета назвала Зеленского премьером - РИА Новости, 17.06.2024

Британская газета назвала Зеленского премьером

Британская газета Daily Mail на своем сайте в материале о конференции по Украине в Швейцарии назвала Владимира Зеленского премьер-министром. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T13:30

2024-06-17T13:30

2024-06-17T13:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

швейцария

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Британская газета Daily Mail на своем сайте в материале о конференции по Украине в Швейцарии назвала Владимира Зеленского премьер-министром. "Премьер-министр Зеленский предупреждает, что военная помощь, направленная Украине, не поможет одолеть Россию", - с таким заголовком была опубликована подборка снимков с мероприятия в Швейцарии. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет". В Швейцарии прошла 15-16 июня прошла конференция по Украине. Участие в ней подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восьми организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Ватикан не подписал документ в соответствии со статусом наблюдателя. Россию на саммит не пригласили, Китай от участия отказался. В Кремле же заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

украина

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, швейцария, владимир зеленский