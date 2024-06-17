Британская газета назвала Зеленского премьером
Daily Mail опубликовала фотоленту, в которой назвала Зеленского премьером
© AFP 2024 / DIMITAR DILKOFFВладимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите по Украине в Бюргенштоке, Швейцария
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите по Украине в Бюргенштоке, Швейцария
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Британская газета Daily Mail на своем сайте в материале о конференции по Украине в Швейцарии назвала Владимира Зеленского премьер-министром.
"Премьер-министр Зеленский предупреждает, что военная помощь, направленная Украине, не поможет одолеть Россию", - с таким заголовком была опубликована подборка снимков с мероприятия в Швейцарии.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
В Швейцарии прошла 15-16 июня прошла конференция по Украине. Участие в ней подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восьми организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Ватикан не подписал документ в соответствии со статусом наблюдателя. Россию на саммит не пригласили, Китай от участия отказался. В Кремле же заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно.
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