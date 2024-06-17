https://ria.ru/20240617/zakon-1953297046.html

В Госдуму внесут проект о защите в своем доме без риска стать осужденным

В Госдуму внесут проект о защите в своем доме без риска стать осужденным - РИА Новости, 17.06.2024

В Госдуму внесут проект о защите в своем доме без риска стать осужденным

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) вносит в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить, что человек, защищающий себя на территории... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T00:11

2024-06-17T00:11

2024-06-17T02:44

общество

россия

ярослав нилов

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) вносит в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить, что человек, защищающий себя на территории своего дома, не должен впоследствии доказывать свою невиновность и находиться на скамье подсудимых, документы к инициативе есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается внести в статью 37 "Необходимая оборона" Уголовного кодекса Российской Федерации изменение, дополнив указанную статью фактически специальной нормой, которая регулирует вопросы пределов необходимой обороны исключительно в пределах жилища обороняющегося, а именно предлагается не считать превышением пределов необходимой обороны действия лица, которые направлены на защиту от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для его жизни или жизни находящихся рядом с ним лиц, или с непосредственной угрозой применения такого насилия, либо на защиту своего имущества при незаконном проникновении посягающего лица в его жилище", — написано в пояснительной записке к законопроекту.Уточняется, что под жилищем подразумевается как место постоянного или временного проживания, так и место пребывания гражданина.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что неприкосновенность жилища — важнейшее конституционное право человека. В документе говорится, что в настоящий момент в ситуации, когда возникает необходимо защищать себя и своих близких, гражданину нужно, согласно закону, определить намерения нападающего, оценить степени потенциального вреда и исходящей опасности, в целом быть предупредительным к посягающему.В документе уточняется, что в подобных ситуациях получается, что нападающие находятся в более выгодном положении, потому что именно защищающемуся придется впоследствии доказывать невиновность. В нем также сказано, что предлагаемая поправка фактически закрепляет подход Верховного Суда Российской Федерации от 31 мая 2022 года о презумпции невиновности защищающегося.Как отметил автор законопроекта, эту тему также поднимал основатель ЛДПР Владимир Жириновский."Наша позиция по данному вопросу остается принципиальной, и мы продолжим настаивать на своей позиции: "Мой дом — моя крепость!"" — добавил Ярослав Нилов.Обороняющийся должен быть уверен в том, что не попадет на скамью подсудимых, защищая себя и семью, близких от агрессоров, заключил автор инициативы.

https://ria.ru/20240613/zarplata-1952455029.html

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общество, россия, ярослав нилов, лдпр, госдума рф