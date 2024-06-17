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В Госдуме призвали Запад не спекулировать статусом Запорожской АЭС

В Госдуме призвали Запад не спекулировать статусом Запорожской АЭС - РИА Новости, 17.06.2024

В Госдуме призвали Запад не спекулировать статусом Запорожской АЭС

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал западные страны, принявшие совместное коммюнике на конференции в... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T00:56

2024-06-17T00:56

2024-06-17T01:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал западные страны, принявшие совместное коммюнике на конференции в Швейцарии, не спекулировать вокруг российского статуса Запорожской АЭС. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. "Гарантировать безопасность Запорожской АЭС может только Россия. Поэтому западным горе-политикам пора прекратить спекулировать вокруг российского статуса и принадлежности атомной станции", — сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, западным странам впору не подыгрывать киевскому режиму, а обуздать его попытки нанести удары по атомной станции, спровоцировав тем самым мировую техногенную катастрофу."Киевский режим продолжает использовать Запорожскую АЭС для шантажа. И это должно найти осуждение во всем цивилизованном мире", — сказал Шеремет. Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восьми организаций. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77. Сперва было известно, что документ не подписали Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ и Саудовская Аравия, а также Армения, Бахрейн, Индонезия, Ливия, Мексика и Таиланд. Позднее в ватиканской Службе печати сообщили РИА Новости, что и Ватикан не подписал декларацию саммита по Украине. А еще позднее стало известно, что Ирак и Иордания были исключены из списка стран, подписавших совместное коммюнике после конференции по Украине. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Ранее президент Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает Россия: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240616/prizyv-1953271185.html

https://ria.ru/20240616/sammit-1953279656.html

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в мире, россия, украина, ватикан, михаил шеремет, владимир путин, запорожская аэс, госдума рф