https://ria.ru/20240617/zaderzhanie-1953338215.html

ФСБ показала задержание экс-чиновника Минсельхоза, бывшего в розыске 12 лет

ФСБ показала задержание экс-чиновника Минсельхоза, бывшего в розыске 12 лет - РИА Новости, 17.06.2024

ФСБ показала задержание экс-чиновника Минсельхоза, бывшего в розыске 12 лет

Экс-чиновник Минсельхоза Олег Донских, который был в розыске 12 лет и задержан в Подмосковье, признался на видео ФСБ, что живет в регионе более 15 лет и не... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T10:24

2024-06-17T10:24

2024-06-17T11:18

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

истринский район

ирина волк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Экс-чиновник Минсельхоза Олег Донских, который был в розыске 12 лет и задержан в Подмосковье, признался на видео ФСБ, что живет в регионе более 15 лет и не знает, почему правоохранители испытывают к нему интерес. На видеоролике мужчина выходит из здания, подходит к машине, где его и задерживают трое оперативников. Далее Донских сидит в автомобиле в наручниках, пьёт воду и отвечает на вопросы. Он рассказал, что 1968 года рождения, знает о своём нахождении в федеральном розыске, но не в курсе, за какие преступления. Кроме того, он заявил, что живёт в Московской области с 2008 года.По данным ФСБ, его предполагаемые подельники были осуждены в Липецке.Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил о задержании Донских, который 12 лет скрывался от следствия по делу о хищении более двух миллиардов рублей. Как уточнила представитель МВД РФ Ирина Волк, бывший начальник департамента административной работы министерства сельского хозяйства был задержан в Истринском районе Московской области. Затем районный суд в Липецке арестовал Донских.

https://ria.ru/20240326/obyski-1935836028.html

россия

московская область (подмосковье)

истринский район

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание экс-начальника департамента Минсельхоза по делу о хищении двух миллиардов рублей ФСБ показала, как задерживали экс-начальника департамента Минсельхоза, которого искали 12 лет по делу о хищении 2 млрд 2024-06-17T10:24 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, московская область (подмосковье), истринский район, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)