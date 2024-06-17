https://ria.ru/20240617/zaderzhanie-1953338215.html
ФСБ показала задержание экс-чиновника Минсельхоза, бывшего в розыске 12 лет
ФСБ показала задержание экс-чиновника Минсельхоза, бывшего в розыске 12 лет - РИА Новости, 17.06.2024
ФСБ показала задержание экс-чиновника Минсельхоза, бывшего в розыске 12 лет
Экс-чиновник Минсельхоза Олег Донских, который был в розыске 12 лет и задержан в Подмосковье, признался на видео ФСБ, что живет в регионе более 15 лет и не... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T10:24
2024-06-17T10:24
2024-06-17T11:18
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
истринский район
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953333814_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6c2570cc6d35c5a1f18e4879c2fb3a38.jpg
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Экс-чиновник Минсельхоза Олег Донских, который был в розыске 12 лет и задержан в Подмосковье, признался на видео ФСБ, что живет в регионе более 15 лет и не знает, почему правоохранители испытывают к нему интерес. На видеоролике мужчина выходит из здания, подходит к машине, где его и задерживают трое оперативников. Далее Донских сидит в автомобиле в наручниках, пьёт воду и отвечает на вопросы. Он рассказал, что 1968 года рождения, знает о своём нахождении в федеральном розыске, но не в курсе, за какие преступления. Кроме того, он заявил, что живёт в Московской области с 2008 года.По данным ФСБ, его предполагаемые подельники были осуждены в Липецке.Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил о задержании Донских, который 12 лет скрывался от следствия по делу о хищении более двух миллиардов рублей. Как уточнила представитель МВД РФ Ирина Волк, бывший начальник департамента административной работы министерства сельского хозяйства был задержан в Истринском районе Московской области. Затем районный суд в Липецке арестовал Донских.
https://ria.ru/20240326/obyski-1935836028.html
россия
московская область (подмосковье)
истринский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953333814_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_49530e291fa9f40ce524ea3e2cc671fb.jpg
Задержание экс-начальника департамента Минсельхоза по делу о хищении двух миллиардов рублей
ФСБ показала, как задерживали экс-начальника департамента Минсельхоза, которого искали 12 лет по делу о хищении 2 млрд
2024-06-17T10:24
true
PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье), истринский район, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Истринский район, Ирина Волк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
ФСБ показала задержание экс-чиновника Минсельхоза, бывшего в розыске 12 лет
Задержанный экс-чиновник Минсельхоза Донских не знает, за что его разыскивают