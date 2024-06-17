https://ria.ru/20240617/yukzhd-1953437666.html

Поезд из Еревана в Батуми начнет курсировать с 24 июня

Поезд из Еревана в Батуми начнет курсировать с 24 июня - РИА Новости, 17.06.2024

Поезд из Еревана в Батуми начнет курсировать с 24 июня

Поезд из Еревана в Батуми начнет курсировать с 24 июня, сообщили в понедельник в пресс-службе ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100% "дочка" РЖД). РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T15:34

2024-06-17T15:34

2024-06-17T15:34

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ЕРЕВАН, 17 июн - РИА Новости. Поезд из Еревана в Батуми начнет курсировать с 24 июня, сообщили в понедельник в пресс-службе ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100% "дочка" РЖД). "Начиная с 24 июня через день будет курсировать поезд по маршруту Ереван-Батуми-Ереван", - говорится в пресс-релизе компании. В субботу вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что Россия пришла на помощь народу Армении и в рекордно короткие сроки восстановила разрушенное наводнением железнодорожное сообщение с Грузией. По его словам, единственная железная дорога, связывающая Армению с внешним миром, является основным каналом доставки жизненно важных грузов в страну, и его длительное нарушение могло бы иметь самые серьезные негативные последствия для обеспечения населения продовольствием и топливом. Он отметил, что российские специалисты круглосуточно работали вместе с армянскими коллегами над восстановлением поврежденного в результате стихийного бедствия участка железной дороги. Финансирование аварийно-восстановительных работ было осуществлено РФ по решению руководства страны. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в феврале 2008 года. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом продления еще на 10 лет.

https://ria.ru/20240614/armeniya-1952987696.html

https://ria.ru/20240615/overchuk-1953108895.html

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в мире, россия, армения, ереван, алексей оверчук, ржд