https://ria.ru/20240617/yao-1953300570.html

SIPRI заявил о росте числа ядерных боеголовок в состоянии боеготовности

SIPRI заявил о росте числа ядерных боеголовок в состоянии боеготовности - РИА Новости, 17.06.2024

SIPRI заявил о росте числа ядерных боеголовок в состоянии боеготовности

Девять стран - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль - продолжают модернизировать свой ядерный арсенал, при этом... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T01:24

2024-06-17T01:24

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Девять стран - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль - продолжают модернизировать свой ядерный арсенал, при этом наблюдается рост числа ядерных боеголовок в состоянии боеготовности, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI). "Девять ядерных держав - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль - продолжили модернизацию своих ядерных арсеналов и некоторые из этих стран развернули новые системы вооружений с ядерным зарядом или с возможностью нести ядерный заряд в 2023 году", - говорится в обзоре нового отчета SIPRI. Отмечается, что, хотя общее число ядерных боеголовок продолжает снижаться, наблюдается рост числа ядерных боеголовок в состоянии боеготовности. По словам директора SIPRI Дэна Смита, этот тренд, вероятно, ускорится в ближайшие годы. Авторы отчета указывают, что из имевшихся в мире 12 121 ядерных боеголовок по состоянию на январь 2024 года около 9 585 находились в боеготовности. Около 3 904 из них на тот момент были развернуты на ракетах или воздушных суднах, что на 60 больше, чем в январе 2023 года. Около 2 100 из развернутых боеголовок находились в состоянии повышенной боевой готовности на баллистических ракетах. SIPRI пишет, что, вероятно, впервые в состояние повышенной боевой готовности свои боеголовки привел Китай. SIPRI также пишет, что Индия, Пакистан и КНДР в настоящее время работают над оснащением баллистических ракет сразу несколькими боеголовками, что, вероятно, приведет к росту количества оперативно развернутых ядерных боеголовок.

https://ria.ru/20240613/medvedev-1952491789.html

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