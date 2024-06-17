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SIPRI заявил о росте числа ядерных боеголовок в состоянии боеготовности
SIPRI заявил о росте числа ядерных боеголовок в состоянии боеготовности - РИА Новости, 17.06.2024
SIPRI заявил о росте числа ядерных боеголовок в состоянии боеготовности
Девять стран - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль - продолжают модернизировать свой ядерный арсенал, при этом... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T01:24
2024-06-17T01:24
2024-06-17T01:34
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Девять стран - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль - продолжают модернизировать свой ядерный арсенал, при этом наблюдается рост числа ядерных боеголовок в состоянии боеготовности, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI). "Девять ядерных держав - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль - продолжили модернизацию своих ядерных арсеналов и некоторые из этих стран развернули новые системы вооружений с ядерным зарядом или с возможностью нести ядерный заряд в 2023 году", - говорится в обзоре нового отчета SIPRI. Отмечается, что, хотя общее число ядерных боеголовок продолжает снижаться, наблюдается рост числа ядерных боеголовок в состоянии боеготовности. По словам директора SIPRI Дэна Смита, этот тренд, вероятно, ускорится в ближайшие годы. Авторы отчета указывают, что из имевшихся в мире 12 121 ядерных боеголовок по состоянию на январь 2024 года около 9 585 находились в боеготовности. Около 3 904 из них на тот момент были развернуты на ракетах или воздушных суднах, что на 60 больше, чем в январе 2023 года. Около 2 100 из развернутых боеголовок находились в состоянии повышенной боевой готовности на баллистических ракетах. SIPRI пишет, что, вероятно, впервые в состояние повышенной боевой готовности свои боеголовки привел Китай. SIPRI также пишет, что Индия, Пакистан и КНДР в настоящее время работают над оснащением баллистических ракет сразу несколькими боеголовками, что, вероятно, приведет к росту количества оперативно развернутых ядерных боеголовок.
https://ria.ru/20240613/medvedev-1952491789.html
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в мире, китай, индия, пакистан, россия
В мире, Китай, Индия, Пакистан, Россия
SIPRI заявил о росте числа ядерных боеголовок в состоянии боеготовности
SIPRI: девять ядерных держав продолжают модернизировать свой атомный арсенал
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Девять стран - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль - продолжают модернизировать свой ядерный арсенал, при этом наблюдается рост числа ядерных боеголовок в состоянии боеготовности, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI
).
"Девять ядерных держав - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль - продолжили модернизацию своих ядерных арсеналов и некоторые из этих стран развернули новые системы вооружений с ядерным зарядом или с возможностью нести ядерный заряд в 2023 году", - говорится в обзоре нового отчета SIPRI.
Отмечается, что, хотя общее число ядерных боеголовок продолжает снижаться, наблюдается рост числа ядерных боеголовок в состоянии боеготовности. По словам директора SIPRI Дэна Смита, этот тренд, вероятно, ускорится в ближайшие годы.
Авторы отчета указывают, что из имевшихся в мире 12 121 ядерных боеголовок по состоянию на январь 2024 года около 9 585 находились в боеготовности. Около 3 904 из них на тот момент были развернуты на ракетах или воздушных суднах, что на 60 больше, чем в январе 2023 года. Около 2 100 из развернутых боеголовок находились в состоянии повышенной боевой готовности на баллистических ракетах. SIPRI пишет, что, вероятно, впервые в состояние повышенной боевой готовности свои боеголовки привел Китай.
SIPRI также пишет, что Индия, Пакистан и КНДР в настоящее время работают над оснащением баллистических ракет сразу несколькими боеголовками, что, вероятно, приведет к росту количества оперативно развернутых ядерных боеголовок.