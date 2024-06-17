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Украинские власти сообщили о взрыве в Одессе
Украинские власти сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 17.06.2024
Украинские власти сообщили о взрыве в Одессе
В Одессе прогремел взрыв, сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T23:18
2024-06-17T23:18
2024-06-17T23:35
специальная военная операция на украине
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николаевская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Одессе прогремел взрыв, сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале."В городе слышен взрыв", — написал он.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, ранее в Одесской области объявляли воздушную тревогу. В 23:22 ее отменили.В понедельник сигнал об опасности также запускали в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.В ответ на атаки противника на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи республики. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240616/spetsoperatsiya-1953243806.html
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Украинские власти сообщили о взрыве в Одессе
Мэр Одессы Труханов сообщил о взрыве в городе