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Украинские власти сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 17.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:18 17.06.2024 (обновлено: 23:35 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/vzryv-1953539803.html
Украинские власти сообщили о взрыве в Одессе
Украинские власти сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 17.06.2024
Украинские власти сообщили о взрыве в Одессе
В Одессе прогремел взрыв, сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T23:18
2024-06-17T23:35
специальная военная операция на украине
одесса
в мире
николаевская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
геннадий труханов
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Одессе прогремел взрыв, сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале."В городе слышен взрыв", — написал он.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, ранее в Одесской области объявляли воздушную тревогу. В 23:22 ее отменили.В понедельник сигнал об опасности также запускали в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.В ответ на атаки противника на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи республики. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240616/spetsoperatsiya-1953243806.html
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одесса, в мире, николаевская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, геннадий труханов, одесская область
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире, Николаевская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Геннадий Труханов, Одесская область
Украинские власти сообщили о взрыве в Одессе

Мэр Одессы Труханов сообщил о взрыве в городе

© AP Photo / Felipe DanaСотрудник полиции Украины исследует обломки
Сотрудник полиции Украины исследует обломки - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник полиции Украины исследует обломки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Одессе прогремел взрыв, сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале.
"В городе слышен взрыв", — написал он.
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"Оставил Одессу". Стало известно о поворотном моменте в зоне спецоперации
16 июня, 15:13
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, ранее в Одесской области объявляли воздушную тревогу. В 23:22 ее отменили.
В понедельник сигнал об опасности также запускали в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
В ответ на атаки противника на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи республики.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаВ миреНиколаевская областьУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныГеннадий ТрухановОдесская область
 
 
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