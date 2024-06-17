https://ria.ru/20240617/vzryv-1953509178.html

Минобороны Чехии назвало взрыв на полигоне несчастным случаем

Минобороны Чехии назвало взрыв на полигоне несчастным случаем - РИА Новости, 17.06.2024

Минобороны Чехии назвало взрыв на полигоне несчастным случаем

Взрыв на полигоне в Чехии не связан с саботажем или международной ситуацией, это трагическая случайность, заявила глава чешского минобороны Яна Чернохова. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T18:57

2024-06-17T18:57

2024-06-17T19:41

чехия

в мире

яна чернохова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953432902_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9fce41356759c2e34162bbb53c2a25ed.jpg

ПРАГА, 17 июн – РИА Новости. Взрыв на полигоне в Чехии не связан с саботажем или международной ситуацией, это трагическая случайность, заявила глава чешского минобороны Яна Чернохова.Ранее пресс-служба МО Чехии сообщила о произошедшем в понедельник взрыве неустановленного типа боеприпасов на полигоне Либава. В результате взрыва погиб один военнослужащий, также ранены семь военнослужащих и один гражданский работник военного ведомства."О результатах расследования говорить пока преждевременно, этим уже занимается военная полиция. Судя по первым данным расследования, нет никаких подозрений на то, что речь идет о некоем саботаже или о чем-то, что как-то связано с международной ситуацией. Это трагическое событие, которое произошло в результате манипуляции (со взрывчатым веществом)", - сказала Чернохова в интервью Чешскому ТВ. Чернохова выразила соболезнования семье погибшего военнослужащего и сообщила, что его родным будет предложена помощь в рамках военного фонда солидарности.По словам Черноховой, она уже посетила трех раненых военнослужащих, находящихся в больнице минобороны в городе Оломоуц (на востоке страны), с одним из них увидеться не удалось, поскольку он находился в тот момент на операционном столе. Также она намерена посетить городскую больницу Оломоуца, где лежат еще двое раненых. Еще трое раненых после медосмотра уже отпущены домой."Я надеюсь, что самочувствие тех раненых, которые пока остаются в больницах и находятся в тяжелом состоянии, постепенно будет улучшаться", - сказала Чернохова.

https://ria.ru/20240326/soldat-1936106873.html

https://ria.ru/20240508/ucheniya-1944560828.html

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

чехия, в мире, яна чернохова