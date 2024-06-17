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Минобороны Чехии назвало взрыв на полигоне несчастным случаем - РИА Новости, 17.06.2024
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18:57 17.06.2024 (обновлено: 19:41 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/vzryv-1953509178.html
Минобороны Чехии назвало взрыв на полигоне несчастным случаем
Минобороны Чехии назвало взрыв на полигоне несчастным случаем - РИА Новости, 17.06.2024
Минобороны Чехии назвало взрыв на полигоне несчастным случаем
Взрыв на полигоне в Чехии не связан с саботажем или международной ситуацией, это трагическая случайность, заявила глава чешского минобороны Яна Чернохова. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T18:57
2024-06-17T19:41
чехия
в мире
яна чернохова
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ПРАГА, 17 июн – РИА Новости. Взрыв на полигоне в Чехии не связан с саботажем или международной ситуацией, это трагическая случайность, заявила глава чешского минобороны Яна Чернохова.Ранее пресс-служба МО Чехии сообщила о произошедшем в понедельник взрыве неустановленного типа боеприпасов на полигоне Либава. В результате взрыва погиб один военнослужащий, также ранены семь военнослужащих и один гражданский работник военного ведомства."О результатах расследования говорить пока преждевременно, этим уже занимается военная полиция. Судя по первым данным расследования, нет никаких подозрений на то, что речь идет о некоем саботаже или о чем-то, что как-то связано с международной ситуацией. Это трагическое событие, которое произошло в результате манипуляции (со взрывчатым веществом)", - сказала Чернохова в интервью Чешскому ТВ. Чернохова выразила соболезнования семье погибшего военнослужащего и сообщила, что его родным будет предложена помощь в рамках военного фонда солидарности.По словам Черноховой, она уже посетила трех раненых военнослужащих, находящихся в больнице минобороны в городе Оломоуц (на востоке страны), с одним из них увидеться не удалось, поскольку он находился в тот момент на операционном столе. Также она намерена посетить городскую больницу Оломоуца, где лежат еще двое раненых. Еще трое раненых после медосмотра уже отпущены домой."Я надеюсь, что самочувствие тех раненых, которые пока остаются в больницах и находятся в тяжелом состоянии, постепенно будет улучшаться", - сказала Чернохова.
https://ria.ru/20240326/soldat-1936106873.html
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чехия, в мире, яна чернохова
Чехия, В мире, Яна Чернохова
Минобороны Чехии назвало взрыв на полигоне несчастным случаем

Минобороны Чехии: взрыв на полигоне не связан с саботажем или ситуацией в мире

© Фото : Ministry of Defence of the Czech Republic/CPT Ladislav KabatВоенные на Либавском полигоне в Чехии
Военные на Либавском полигоне в Чехии - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : Ministry of Defence of the Czech Republic/CPT Ladislav Kabat
Военные на Либавском полигоне в Чехии. Архивное фото
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ПРАГА, 17 июн – РИА Новости. Взрыв на полигоне в Чехии не связан с саботажем или международной ситуацией, это трагическая случайность, заявила глава чешского минобороны Яна Чернохова.
Ранее пресс-служба МО Чехии сообщила о произошедшем в понедельник взрыве неустановленного типа боеприпасов на полигоне Либава. В результате взрыва погиб один военнослужащий, также ранены семь военнослужащих и один гражданский работник военного ведомства.
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"О результатах расследования говорить пока преждевременно, этим уже занимается военная полиция. Судя по первым данным расследования, нет никаких подозрений на то, что речь идет о некоем саботаже или о чем-то, что как-то связано с международной ситуацией. Это трагическое событие, которое произошло в результате манипуляции (со взрывчатым веществом)", - сказала Чернохова в интервью Чешскому ТВ. Чернохова выразила соболезнования семье погибшего военнослужащего и сообщила, что его родным будет предложена помощь в рамках военного фонда солидарности.
По словам Черноховой, она уже посетила трех раненых военнослужащих, находящихся в больнице минобороны в городе Оломоуц (на востоке страны), с одним из них увидеться не удалось, поскольку он находился в тот момент на операционном столе. Также она намерена посетить городскую больницу Оломоуца, где лежат еще двое раненых. Еще трое раненых после медосмотра уже отпущены домой.
"Я надеюсь, что самочувствие тех раненых, которые пока остаются в больницах и находятся в тяжелом состоянии, постепенно будет улучшаться", - сказала Чернохова.
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