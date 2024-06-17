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При взрыве боеприпасов на полигоне в Чехии погиб один военнослужащий

При взрыве боеприпасов на полигоне в Чехии погиб один военнослужащий - РИА Новости, 17.06.2024

При взрыве боеприпасов на полигоне в Чехии погиб один военнослужащий

По меньшей мере один человек погиб и восемь пострадали при взрыве боеприпасов на военном полигоне на востоке Чехии, сообщила пресс-служба армии республики в... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T16:27

2024-06-17T16:27

2024-06-17T18:21

в мире

чехия

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб и восемь пострадали при взрыве боеприпасов на военном полигоне на востоке Чехии, сообщила пресс-служба армии республики в соцсети Х."При взрыве в <…> Либаве скончался один военнослужащий", — говорится в публикации.Еще восьмерых пострадавших отправили в больницы. Среди них семеро военных и гражданский.По данным телеканала CT24, министр обороны Чехии Яна Чернохова направляется на место происшествия.Ранее сегодня, 17 июня, армия Чехии сообщила о взрыве неустановленного типа боеприпасов на полигоне Либава.На этом объекте, в частности, предполагалось тренировать украинских военных. Как сообщали местные СМИ со ссылкой на Чернохову, Чехия могла бы до конца 2024 года обучить четыре тысячи военнослужащих ВСУ.

https://ria.ru/20240416/ssha-1940289192.html

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в мире, чехия