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При взрыве боеприпасов на полигоне в Чехии погиб один военнослужащий - РИА Новости, 17.06.2024
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16:27 17.06.2024 (обновлено: 18:21 17.06.2024)
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При взрыве боеприпасов на полигоне в Чехии погиб один военнослужащий
При взрыве боеприпасов на полигоне в Чехии погиб один военнослужащий - РИА Новости, 17.06.2024
При взрыве боеприпасов на полигоне в Чехии погиб один военнослужащий
По меньшей мере один человек погиб и восемь пострадали при взрыве боеприпасов на военном полигоне на востоке Чехии, сообщила пресс-служба армии республики в... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:27
2024-06-17T18:21
в мире
чехия
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб и восемь пострадали при взрыве боеприпасов на военном полигоне на востоке Чехии, сообщила пресс-служба армии республики в соцсети Х."При взрыве в &lt;…&gt; Либаве скончался один военнослужащий", — говорится в публикации.Еще восьмерых пострадавших отправили в больницы. Среди них семеро военных и гражданский.По данным телеканала CT24, министр обороны Чехии Яна Чернохова направляется на место происшествия.Ранее сегодня, 17 июня, армия Чехии сообщила о взрыве неустановленного типа боеприпасов на полигоне Либава.На этом объекте, в частности, предполагалось тренировать украинских военных. Как сообщали местные СМИ со ссылкой на Чернохову, Чехия могла бы до конца 2024 года обучить четыре тысячи военнослужащих ВСУ.
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в мире, чехия
В мире, Чехия
При взрыве боеприпасов на полигоне в Чехии погиб один военнослужащий

Армия Чехии: один военный погиб при взрыве боеприпасов на полигоне Либава

© Фото : Ministry of Defence of the Czech Republic/CPT Ladislav KabatВоенные на Либавском полигоне в Чехии
Военные на Либавском полигоне в Чехии - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : Ministry of Defence of the Czech Republic/CPT Ladislav Kabat
Военные на Либавском полигоне в Чехии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб и восемь пострадали при взрыве боеприпасов на военном полигоне на востоке Чехии, сообщила пресс-служба армии республики в соцсети Х.
"При взрыве в <…> Либаве скончался один военнослужащий", — говорится в публикации.
Еще восьмерых пострадавших отправили в больницы. Среди них семеро военных и гражданский.
По данным телеканала CT24, министр обороны Чехии Яна Чернохова направляется на место происшествия.
Ранее сегодня, 17 июня, армия Чехии сообщила о взрыве неустановленного типа боеприпасов на полигоне Либава.
На этом объекте, в частности, предполагалось тренировать украинских военных. Как сообщали местные СМИ со ссылкой на Чернохову, Чехия могла бы до конца 2024 года обучить четыре тысячи военнослужащих ВСУ.
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