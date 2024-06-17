При взрыве боеприпасов на полигоне в Чехии погиб один военнослужащий
Армия Чехии: один военный погиб при взрыве боеприпасов на полигоне Либава
© Фото : Ministry of Defence of the Czech Republic/CPT Ladislav KabatВоенные на Либавском полигоне в Чехии
© Фото : Ministry of Defence of the Czech Republic/CPT Ladislav Kabat
Военные на Либавском полигоне в Чехии. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб и восемь пострадали при взрыве боеприпасов на военном полигоне на востоке Чехии, сообщила пресс-служба армии республики в соцсети Х.
"При взрыве в <…> Либаве скончался один военнослужащий", — говорится в публикации.
Еще восьмерых пострадавших отправили в больницы. Среди них семеро военных и гражданский.
По данным телеканала CT24, министр обороны Чехии Яна Чернохова направляется на место происшествия.
Ранее сегодня, 17 июня, армия Чехии сообщила о взрыве неустановленного типа боеприпасов на полигоне Либава.
На этом объекте, в частности, предполагалось тренировать украинских военных. Как сообщали местные СМИ со ссылкой на Чернохову, Чехия могла бы до конца 2024 года обучить четыре тысячи военнослужащих ВСУ.
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