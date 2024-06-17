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На военном полигоне в Чехии прогремел взрыв, есть пострадавшие
На военном полигоне в Чехии прогремел взрыв, есть пострадавшие - РИА Новости, 17.06.2024
На военном полигоне в Чехии прогремел взрыв, есть пострадавшие
На полигоне на востоке Чехии взорвались боеприпасы, сообщила пресс-служба армии в соцсети Х. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T13:17
2024-06-17T13:17
2024-06-17T16:13
в мире
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. На полигоне на востоке Чехии взорвались боеприпасы, сообщила пресс-служба армии в соцсети Х."Мы занимаемся серьезным происшествием в учебном пространстве Либава, где взорвался пока неустановленный тип боеприпасов. На месте, к сожалению, есть раненые", — говорится в публикации.Позже стало известно, что при взрыве пострадали девять человек. Восьмерых доставили в больницы, одному оказали медпомощь на месте.ЧП расследует военная полиция.На место аварии направили спасательный вертолет.
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в мире
На военном полигоне в Чехии прогремел взрыв, есть пострадавшие
На военном полигоне Либава в Чехии прогремел взрыв, есть раненые
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
На полигоне на востоке Чехии взорвались боеприпасы, сообщила пресс-служба армии в соцсети Х
.
"Мы занимаемся серьезным происшествием в учебном пространстве Либава, где взорвался пока неустановленный тип боеприпасов. На месте, к сожалению, есть раненые", — говорится в публикации.
Позже стало известно, что при взрыве пострадали девять человек. Восьмерых доставили в больницы, одному оказали медпомощь на месте.
ЧП расследует военная полиция.
На место аварии направили спасательный вертолет.