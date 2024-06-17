https://ria.ru/20240617/vuchich-1953494377.html
Черногорская мафия угрожает жизни Вучича, заявил спикер парламента Сербии
Черногорская мафия угрожает жизни Вучича, заявил спикер парламента Сербии - РИА Новости, 17.06.2024
Черногорская мафия угрожает жизни Вучича, заявил спикер парламента Сербии
Черногорские мафиози из "кавачского клана" угрожают жизни президента Сербии Александра Вучича и проводят против него кампанию в СМИ, заявила председатель... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T18:03
2024-06-17T18:03
2024-06-17T18:03
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БЕЛГРАД, 17 июн – РИА Новости. Черногорские мафиози из "кавачского клана" угрожают жизни президента Сербии Александра Вучича и проводят против него кампанию в СМИ, заявила председатель Скупщины (парламента) Сербии и экс-премьер Ана Брнабич. Черногорские СМИ опубликовали фрагменты зашифрованной на платформе SKY переписки главаря "Кавачского клана" Радойе Звицера с бывшим полицейским Любо Миловичем. Звицер 4 февраля 2021 года среди прочего заявлял, что в Сербии начались аресты членов ОПГ, потому что "Вучич перепугался". "Угроза для жизни Вучича существует до тех пор, пока Радойе Звицер на свободе", - заявила спикер сербского парламента в эфире TV Happy. По ее словам, оппозиционные СМИ отрицали, что черногорская мафия создает реальную угрозу для жизни главы сербского государства, потому что он мешает их деятельности в Сербии, но опубликованная переписка все подтвердила. Звицер жалуется в одном из опубликованных фрагментов, что трудно вести кампанию в СМИ, потому что сербский лидер "подмял под себя все медиа". "Удары и нападки в СМИ на Вучича и его семью продолжаются постоянно. Это последовательная дегуманизация, о который мы говорим все эти годы, в этой расшифрованной переписке видите доказательства и наличие плана", - подчеркнула Брнабич. Особое внимание черногорских СМИ ранее привлекло эмоциональное заявление лидера ОПГ в переписке о том, что Черногория "после Сербии - худшая страна и здесь ущербно воспитывать детей". Специальная прокуратура Черногории выдвинула обвинения в Высшем суде в Подгорице против преступной группы из 16 человек в контрабанде более 5 тонн кокаина из Латинской Америки в Европу с 2019 по 2021 годы. Среди инициалов обвиняемых лидеров ОПГ, которые находятся в бегстве - Р.З., Л.М., что соответствует именам главы "кавачского" мафиозного клана Радойе Звицера и бывшего полицейского Любо Миловича. Полицейская служба Европейского союза Europol опубликовала в апреле доклад "Раскрывая наиболее угрожающие ЕС криминальные сети" в котором указала на значительное присутствие криминальных кланов из стран бывшей Югославии в Латинской Америке и их контроль над поставками кокаина в Европу, а также на их участие в коррупции, похищениях, убийствах, контрабанде оружия, отмывании денег и подделке документов.
https://ria.ru/20240331/serbiya-1936853967.html
https://ria.ru/20240517/liberaly-1946524286.html
https://ria.ru/20240408/genotsid-1938428546.html
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в мире, сербия, черногория, латинская америка, александр вучич, ана брнабич, евросоюз
В мире, Сербия, Черногория, Латинская Америка, Александр Вучич, Ана Брнабич, Евросоюз
Черногорская мафия угрожает жизни Вучича, заявил спикер парламента Сербии
Брнабич: черногорские мафиози угрожают Вучичу и ведут против него кампанию в СМИ
БЕЛГРАД, 17 июн – РИА Новости. Черногорские мафиози из "кавачского клана" угрожают жизни президента Сербии Александра Вучича и проводят против него кампанию в СМИ, заявила председатель Скупщины (парламента) Сербии и экс-премьер Ана Брнабич.
Черногорские СМИ опубликовали фрагменты зашифрованной на платформе SKY переписки главаря "Кавачского клана" Радойе Звицера с бывшим полицейским Любо Миловичем. Звицер 4 февраля 2021 года среди прочего заявлял, что в Сербии начались аресты членов ОПГ, потому что "Вучич перепугался".
"Угроза для жизни Вучича существует до тех пор, пока Радойе Звицер на свободе", - заявила спикер сербского парламента в эфире TV Happy.
По ее словам, оппозиционные СМИ отрицали, что черногорская мафия создает реальную угрозу для жизни главы сербского государства, потому что он мешает их деятельности в Сербии, но опубликованная переписка все подтвердила. Звицер жалуется в одном из опубликованных фрагментов, что трудно вести кампанию в СМИ, потому что сербский лидер "подмял под себя все медиа".
"Удары и нападки в СМИ на Вучича и его семью продолжаются постоянно. Это последовательная дегуманизация, о который мы говорим все эти годы, в этой расшифрованной переписке видите доказательства и наличие плана", - подчеркнула Брнабич.
Особое внимание черногорских СМИ ранее привлекло эмоциональное заявление лидера ОПГ в переписке о том, что Черногория
"после Сербии - худшая страна и здесь ущербно воспитывать детей".
Специальная прокуратура Черногории выдвинула обвинения в Высшем суде в Подгорице
против преступной группы из 16 человек в контрабанде более 5 тонн кокаина из Латинской Америки
в Европу
с 2019 по 2021 годы.
Среди инициалов обвиняемых лидеров ОПГ, которые находятся в бегстве - Р.З., Л.М., что соответствует именам главы "кавачского" мафиозного клана Радойе Звицера и бывшего полицейского Любо Миловича.
Полицейская служба Европейского союза Europol опубликовала в апреле доклад "Раскрывая наиболее угрожающие ЕС
криминальные сети" в котором указала на значительное присутствие криминальных кланов из стран бывшей Югославии
в Латинской Америке и их контроль над поставками кокаина в Европу, а также на их участие в коррупции, похищениях, убийствах, контрабанде оружия, отмывании денег и подделке документов.