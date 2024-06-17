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WP назвала число осужденных, поступивших на службу в ВСУ - РИА Новости, 17.06.2024
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05:23 17.06.2024 (обновлено: 05:26 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/vsu-1953309477.html
WP назвала число осужденных, поступивших на службу в ВСУ
WP назвала число осужденных, поступивших на службу в ВСУ - РИА Новости, 17.06.2024
WP назвала число осужденных, поступивших на службу в ВСУ
Более 2750 человек были освобождены из украинских тюрем и отправились на службу в украинские войска, среди них - осужденные за торговлю наркотиками, кражи... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T05:23
2024-06-17T05:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более 2750 человек были освобождены из украинских тюрем и отправились на службу в украинские войска, среди них - осужденные за торговлю наркотиками, кражи телефонов, вооруженные нападения и убийства, при этом неназванный украинский военный, ответственный за такую вербовку, не верит в успех этой практики и опасается дезертирства подобных новобранцев, пишет газета Washington Post. Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ изъявили желание порядка 4 тысяч заключенных. "Более 2750 мужчин были освобождены из украинских тюрем с тех пор, как парламент принял в мае закон, разрешающий некоторым осужденным вступать в армию. В том числе (были освобождены осужденные - ред.) за торговлю наркотиками, кражу телефонов и совершение вооруженных нападений и убийств, а также за другие серьезные преступления", - пишет газета. Отмечается, что украинские осужденные будут воевать в подразделениях, формируемых полностью из бывших заключенных, однако находящихся под руководством военных. Неназванный украинский военный, причастный к процессу вербовки заключенных в украинские войска, при этом заявил газете, что никто на Украине не верит в успех инициативы по набору бывших заключенных в ВСУ. Он опасается, что они вызовут переполох на фронте или вовсе дезертируют. "Они все побегут, как Форрест Гамп", - заявил он газете. Издание Politico ранее сообщало, что высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что этим летом линия фронта может рухнуть на фоне острой нехватки боеприпасов, а также подорванного морального духа в рядах украинских войск.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953303575.html
https://ria.ru/20240616/general-1953263734.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
WP назвала число осужденных, поступивших на службу в ВСУ

WP: более 2750 человек освободили из тюрем и отправили на службу в ВСУ

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более 2750 человек были освобождены из украинских тюрем и отправились на службу в украинские войска, среди них - осужденные за торговлю наркотиками, кражи телефонов, вооруженные нападения и убийства, при этом неназванный украинский военный, ответственный за такую вербовку, не верит в успех этой практики и опасается дезертирства подобных новобранцев, пишет газета Washington Post.
Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ изъявили желание порядка 4 тысяч заключенных.
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"Более 2750 мужчин были освобождены из украинских тюрем с тех пор, как парламент принял в мае закон, разрешающий некоторым осужденным вступать в армию. В том числе (были освобождены осужденные - ред.) за торговлю наркотиками, кражу телефонов и совершение вооруженных нападений и убийств, а также за другие серьезные преступления", - пишет газета.
Отмечается, что украинские осужденные будут воевать в подразделениях, формируемых полностью из бывших заключенных, однако находящихся под руководством военных.
Неназванный украинский военный, причастный к процессу вербовки заключенных в украинские войска, при этом заявил газете, что никто на Украине не верит в успех инициативы по набору бывших заключенных в ВСУ. Он опасается, что они вызовут переполох на фронте или вовсе дезертируют.
"Они все побегут, как Форрест Гамп", - заявил он газете.
Издание Politico ранее сообщало, что высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что этим летом линия фронта может рухнуть на фоне острой нехватки боеприпасов, а также подорванного морального духа в рядах украинских войск.
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