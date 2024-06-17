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Игорь Кобзев встретился с секретарем компартии и губернатором в Ляонине

Игорь Кобзев встретился с секретарем компартии и губернатором в Ляонине - РИА Новости, 17.06.2024

Игорь Кобзев встретился с секретарем компартии и губернатором в Ляонине

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с секретарем компартии Китая (КПК) провинции Ляонин Хао Пэном и губернатором провинции Ляонин Ли Лэчэном,... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T15:57

2024-06-17T15:57

2024-06-17T15:57

иркутская область

ляонин

иркутская область

китай

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 17 июн — РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с секретарем компартии Китая (КПК) провинции Ляонин Хао Пэном и губернатором провинции Ляонин Ли Лэчэном, они обсудили вопросы сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Рабочий визит делегации Иркутской области во главе с губернатором продолжается в КНР. На прошлой неделе делегаты работали в Пекине, где было подписано 11 соглашений о сотрудничестве. В ближайшие дни презентация экономического и инвестиционного потенциала Иркутской области с участием представителей регионального предпринимательства пройдет в городе Шэньяне, административном центре провинции Ляонин. В преддверии мероприятия представители регионов обсудили результаты и перспективы сотрудничества. "В Шэньяне состоялась официальная встреча Игоря Кобзева с секретарем КПК, председателем постоянного комитета Собрания Народных представителей провинции Ляонин господином Хао Пэном и губернатором провинции Ляонин господином Ли Лэчэном", - говорится в сообщении. На встрече глава российского региона отметил, что за последние годы Иркутская область и провинция Ляонин добились значимых результатов в торгово-экономическом сотрудничестве, трансграничных перевозках и гуманитарных связях. По его словам, предприятия Иркутской области заинтересованы в экспорте продукции с высокой добавленной стоимостью, а также в развитии сотрудничества с китайскими партнерами в сельскохозяйственной, нефтехимической, туристической, машиностроительной, энергетической, строительной, лесоперерабатывающей сферах. Дополнительные возможности для кооперации создает наличие в регионе Генерального консульства КНР, а также авиасообщения между Иркутском и Китаем, считает Кобзев. Пресс-служба сообщает, что во время визита представители Иркутской области возложили цветы к мемориалу советским танкистам, погибшим в боях за освобождение города. Вместе с Кобзевым участие в церемонии приняли генконсул РФ в Шэньяне Сергей Черненко и заместитель начальника секретариата Народного правительства провинции Ляонин господин Цуй Чанчжэн. В этом году отмечается 75-летний юбилей установления дипломатических отношений между Россией и Китаем и 30-летие установления дружественных связей между Иркутской областью и провинцией Ляонин.

https://ria.ru/20240616/soglasheniya-1953195486.html

https://ria.ru/20240520/forum-1947083338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ляонин, иркутская область, китай, игорь кобзев