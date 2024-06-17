https://ria.ru/20240617/vstrecha-1953403835.html
Встреча Путина с губернатором Подмосковья Воробьевым. Прямая трансляция
Встреча Путина с губернатором Подмосковья Воробьевым. Прямая трансляция - РИА Новости, 17.06.2024
Встреча Путина с губернатором Подмосковья Воробьевым. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T13:31
2024-06-17T13:31
2024-06-17T13:31
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953402531_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dc65170e2f656ddcee71519e6dada35d.jpg
Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953402531_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_34dc796ced5ec3b64f2669655f7aff09.jpg
Путин на встрече с губернатором Подмосковья Воробьевым
Путин на встрече с губернатором Подмосковья Воробьевым
2024-06-17T13:31
true
PT6M32S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, видео
Политика
Встреча Путина с губернатором Подмосковья Воробьевым. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.
2024-06-17T13:31
true
PT6M32S
Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.