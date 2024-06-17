https://ria.ru/20240617/vstrecha-1953380058.html
Путин встретится с губернатором Подмосковья
Путин встретится с губернатором Подмосковья - РИА Новости, 17.06.2024
Путин встретится с губернатором Подмосковья
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:13
2024-06-17T12:13
2024-06-17T12:13
политика
московская область (подмосковье)
россия
дмитрий песков
владимир путин
андрей воробьев
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он рассказал, что президент в понедельник работает в Кремле. "Сегодня будет такой день рабочих встреч. Будет у него и региональный аспект очень важный, сегодня у него будет на докладе Андрей Воробьев, губернатор Московской области. Крупный, важный регион, поэтому всегда есть о чем поговорить, и президент всегда очень внимательно следит за тем, что происходит в Подмосковье", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240617/putin-1953377218.html
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политика, московская область (подмосковье), россия, дмитрий песков, владимир путин, андрей воробьев
Политика, Московская область (Подмосковье), Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Андрей Воробьев
Путин встретится с губернатором Подмосковья
Путин в понедельник встретится с губернатором Подмосковья Воробьевым