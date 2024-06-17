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В Госдуме прокомментировали отказ Румынии в выдаче виз делегации в ПА ОБСЕ
В Госдуме прокомментировали отказ Румынии в выдаче виз делегации в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 17.06.2024
В Госдуме прокомментировали отказ Румынии в выдаче виз делегации в ПА ОБСЕ
Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что отказ с выдачей виз для РФ для участия в ПА ОБСЕ в Румынии связан с боязнью правды и нежеланием выстраивать диалог. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:41
2024-06-17T14:41
2024-06-17T14:51
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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что отказ с выдачей виз для РФ для участия в ПА ОБСЕ в Румынии связан с боязнью правды и нежеланием выстраивать диалог.В Минске в понедельник проходит заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Его проводит председатель Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин."Буквально недавно мы должны были принимать участие наши депутации и России и Белоруссии в Парламентской ассамблее ОБСЕ в Румынии, не дали визу, хотя обязаны. Почему? Боятся правды, боятся разговоров, не хотят выстраивать диалог, при этом на нас льют кучу претензий", - сказал он на заседании.
https://radiosputnik.ru/20231108/zakharova-1906590256.html
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Румыния, Госдума РФ, Россия, ОБСЕ, Политика, Вячеслав Володин, Минск
В Госдуме прокомментировали отказ Румынии в выдаче виз делегации в ПА ОБСЕ
Володин: отказ с выдачей виз для участия в ПА ОБСЕ связан с боязнью правды