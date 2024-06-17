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В Госдуме прокомментировали отказ Румынии в выдаче виз делегации в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 17.06.2024
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14:41 17.06.2024 (обновлено: 14:51 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/volodin-1953421549.html
В Госдуме прокомментировали отказ Румынии в выдаче виз делегации в ПА ОБСЕ
В Госдуме прокомментировали отказ Румынии в выдаче виз делегации в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 17.06.2024
В Госдуме прокомментировали отказ Румынии в выдаче виз делегации в ПА ОБСЕ
Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что отказ с выдачей виз для РФ для участия в ПА ОБСЕ в Румынии связан с боязнью правды и нежеланием выстраивать диалог. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:41
2024-06-17T14:51
румыния
госдума рф
россия
обсе
политика
вячеслав володин
минск
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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что отказ с выдачей виз для РФ для участия в ПА ОБСЕ в Румынии связан с боязнью правды и нежеланием выстраивать диалог.В Минске в понедельник проходит заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Его проводит председатель Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин."Буквально недавно мы должны были принимать участие наши депутации и России и Белоруссии в Парламентской ассамблее ОБСЕ в Румынии, не дали визу, хотя обязаны. Почему? Боятся правды, боятся разговоров, не хотят выстраивать диалог, при этом на нас льют кучу претензий", - сказал он на заседании.
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румыния, госдума рф, россия, обсе, политика, вячеслав володин, минск
Румыния, Госдума РФ, Россия, ОБСЕ, Политика, Вячеслав Володин, Минск
В Госдуме прокомментировали отказ Румынии в выдаче виз делегации в ПА ОБСЕ

Володин: отказ с выдачей виз для участия в ПА ОБСЕ связан с боязнью правды

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Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что отказ с выдачей виз для РФ для участия в ПА ОБСЕ в Румынии связан с боязнью правды и нежеланием выстраивать диалог.
В Минске в понедельник проходит заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Его проводит председатель Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин.
«
"Буквально недавно мы должны были принимать участие наши депутации и России и Белоруссии в Парламентской ассамблее ОБСЕ в Румынии, не дали визу, хотя обязаны. Почему? Боятся правды, боятся разговоров, не хотят выстраивать диалог, при этом на нас льют кучу претензий", - сказал он на заседании.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
"Бескультурье". Захарова о невыдаче Францией виз российской делегации
8 ноября 2023, 08:30
 
РумынияГосдума РФРоссияОБСЕПолитикаВячеслав ВолодинМинск
 
 
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