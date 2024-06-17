https://ria.ru/20240617/volodin-1953421549.html

В Госдуме прокомментировали отказ Румынии в выдаче виз делегации в ПА ОБСЕ

В Госдуме прокомментировали отказ Румынии в выдаче виз делегации в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 17.06.2024

В Госдуме прокомментировали отказ Румынии в выдаче виз делегации в ПА ОБСЕ

Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что отказ с выдачей виз для РФ для участия в ПА ОБСЕ в Румынии связан с боязнью правды и нежеланием выстраивать диалог. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T14:41

2024-06-17T14:41

2024-06-17T14:51

румыния

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россия

обсе

политика

вячеслав володин

минск

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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что отказ с выдачей виз для РФ для участия в ПА ОБСЕ в Румынии связан с боязнью правды и нежеланием выстраивать диалог.В Минске в понедельник проходит заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Его проводит председатель Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин."Буквально недавно мы должны были принимать участие наши депутации и России и Белоруссии в Парламентской ассамблее ОБСЕ в Румынии, не дали визу, хотя обязаны. Почему? Боятся правды, боятся разговоров, не хотят выстраивать диалог, при этом на нас льют кучу претензий", - сказал он на заседании.

https://radiosputnik.ru/20231108/zakharova-1906590256.html

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румыния, госдума рф, россия, обсе, политика, вячеслав володин, минск