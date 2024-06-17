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В Бенилюксе продали права на два бренда водки - РИА Новости, 17.06.2024
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15:22 17.06.2024 (обновлено: 15:42 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/vodka-1953433858.html
В Бенилюксе продали права на два бренда водки
В Бенилюксе продали права на два бренда водки - РИА Новости, 17.06.2024
В Бенилюксе продали права на два бренда водки
Права на использование брендов алкоголя, в том числе водки "Московская" и "Столичная", в странах Бенилюкса проданы компании Spirits International за 1,6... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:22
2024-06-17T15:42
гаага
люксембург (округ)
в мире
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ГААГА, 17 июн — РИА Новости. Права на использование брендов алкоголя, в том числе водки "Московская" и "Столичная", в странах Бенилюкса проданы компании Spirits International за 1,6 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости с аукциона в Гааге.В понедельник в Гааге прошел аукцион по продаже прав на использование в странах Бенилюкса брендов алкоголя, в том числе водки "Московская" и "Столичная". Организатором мероприятия выступила компания Equilibristen Baillifs. На аукцион были выставлены 18 алкогольных брендов, они продавались одним лотом. Для участия в аукционе требовался залог в размере 250 тысяч евро.В аукционе приняли участие представители трех компаний. Победителем стала компания Spirits International, которая предложила самую высокую цену. Эта компания входит в концерн SPI Group Юрия Шефлера, который зарегистрирован в Люксембурге.Лот ушел с молотка за 1,6 миллионов евро.Таким образом, права на бренды перешли компании Spirits International.Верховный суд Нидерландов в марте этого года отклонил апелляцию России против конфискации прав у федерального казённого предприятия "Союзплодоимпорт" на торговые марки водки "Столичная" и "Московская" бывшими акционерами нефтедобывающей компании ЮКОС для рынка стран Бенилюкса.Экс-акционеры заявляли о намерении продать права на 18 алкогольных брендов, чтобы получить хотя бы часть арбитражного решения в размере 50 миллиардов долларов, которое Россия должна была выплатить им в 2014 году.Апелляционный суд Амстердама 20 февраля постановил, что решение арбитража о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиарда долларов должно остаться в силе. В постановлении отмечается, что Россия только в своей апелляции указала суду на то, что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в ходе арбитражного разбирательства. По мнению суда, на момент рассмотрения дела российской стороне уже было известно о мошенничестве, поэтому суд счел, что заявлять об этом в апелляционной жалобе было уже поздно. Тем не менее, отметили в инстанции, даже если бы Россия своевременно предъявила иск о мошенничестве, арбитражные решения все равно были бы оставлены в силе.Россия в конце мая подала кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов, чтобы оспорить решение суда Амстердама.Верховный суд Нидерландов сообщил РИА Новости, что жалоба России по делу ЮКОСа находится сейчас на административной стадии, дата решения пока не определена.
https://ria.ru/20240225/vodka-1929349920.html
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гаага, люксембург (округ), в мире
Гаага, Люксембург (округ), В мире
В Бенилюксе продали права на два бренда водки

Права на бренды водки "Московская" и "Столичная" в Бенилюксе продали за €1,6 млн

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкЦех розлива водки
Цех розлива водки - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Цех розлива водки. Архивное фото
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ГААГА, 17 июн — РИА Новости. Права на использование брендов алкоголя, в том числе водки "Московская" и "Столичная", в странах Бенилюкса проданы компании Spirits International за 1,6 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости с аукциона в Гааге.
В понедельник в Гааге прошел аукцион по продаже прав на использование в странах Бенилюкса брендов алкоголя, в том числе водки "Московская" и "Столичная". Организатором мероприятия выступила компания Equilibristen Baillifs. На аукцион были выставлены 18 алкогольных брендов, они продавались одним лотом. Для участия в аукционе требовался залог в размере 250 тысяч евро.
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В аукционе приняли участие представители трех компаний. Победителем стала компания Spirits International, которая предложила самую высокую цену. Эта компания входит в концерн SPI Group Юрия Шефлера, который зарегистрирован в Люксембурге.
Лот ушел с молотка за 1,6 миллионов евро.
Таким образом, права на бренды перешли компании Spirits International.
Верховный суд Нидерландов в марте этого года отклонил апелляцию России против конфискации прав у федерального казённого предприятия "Союзплодоимпорт" на торговые марки водки "Столичная" и "Московская" бывшими акционерами нефтедобывающей компании ЮКОС для рынка стран Бенилюкса.
Экс-акционеры заявляли о намерении продать права на 18 алкогольных брендов, чтобы получить хотя бы часть арбитражного решения в размере 50 миллиардов долларов, которое Россия должна была выплатить им в 2014 году.
Апелляционный суд Амстердама 20 февраля постановил, что решение арбитража о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиарда долларов должно остаться в силе. В постановлении отмечается, что Россия только в своей апелляции указала суду на то, что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в ходе арбитражного разбирательства. По мнению суда, на момент рассмотрения дела российской стороне уже было известно о мошенничестве, поэтому суд счел, что заявлять об этом в апелляционной жалобе было уже поздно. Тем не менее, отметили в инстанции, даже если бы Россия своевременно предъявила иск о мошенничестве, арбитражные решения все равно были бы оставлены в силе.
Россия в конце мая подала кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов, чтобы оспорить решение суда Амстердама.
Верховный суд Нидерландов сообщил РИА Новости, что жалоба России по делу ЮКОСа находится сейчас на административной стадии, дата решения пока не определена.
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