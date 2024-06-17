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Минобрнауки рассказало о работе ВГУ на фоне сообщений о задержании ректора - РИА Новости, 17.06.2024
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11:59 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/vgu-1953376132.html
Минобрнауки рассказало о работе ВГУ на фоне сообщений о задержании ректора
Минобрнауки рассказало о работе ВГУ на фоне сообщений о задержании ректора - РИА Новости, 17.06.2024
Минобрнауки рассказало о работе ВГУ на фоне сообщений о задержании ректора
Воронежский государственный университет, ректор которого предположительно задержан, работает в штатном режиме, сообщили в Минобрнауки РФ. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:59
2024-06-17T11:59
происшествия
россия
москва
воронежский государственный университет
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Воронежский государственный университет, ректор которого предположительно задержан, работает в штатном режиме, сообщили в Минобрнауки РФ. Ранее в СМИ появилась информация, что ректора Воронежского государственного университета Дмитрия Ендовицкого задержали в Москве по подозрению в даче взятки. "Воронежский государственный университет продолжает работу в штатном режиме", - говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что исполняющим обязанности ректора является Елена Чупандина.
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происшествия, россия, москва, воронежский государственный университет
Происшествия, Россия, Москва, Воронежский государственный университет
Минобрнауки рассказало о работе ВГУ на фоне сообщений о задержании ректора

ВГУ на фоне сообщений о задержании ректора работает штатно

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Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Воронежский государственный университет, ректор которого предположительно задержан, работает в штатном режиме, сообщили в Минобрнауки РФ.
Ранее в СМИ появилась информация, что ректора Воронежского государственного университета Дмитрия Ендовицкого задержали в Москве по подозрению в даче взятки.
«
"Воронежский государственный университет продолжает работу в штатном режиме", - говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что исполняющим обязанности ректора является Елена Чупандина.
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ПроисшествияРоссияМоскваВоронежский государственный университет
 
 
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