https://ria.ru/20240617/veter-1953539446.html

В Саранске часть кровли со школы и детсада сорвало сильным ветром

В Саранске часть кровли со школы и детсада сорвало сильным ветром - РИА Новости, 17.06.2024

В Саранске часть кровли со школы и детсада сорвало сильным ветром

Часть кровли сорвало ураганным ветром со здания школы и с детского сада в Саранске, сообщил глава города Игорь Асабин. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T23:14

2024-06-17T23:14

2024-06-17T23:14

происшествия

саранск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150062/14/1500621494_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_d1fe750f5267f9c95f003938d0bb4ead.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Часть кровли сорвало ураганным ветром со здания школы и с детского сада в Саранске, сообщил глава города Игорь Асабин. "Вследствие грозы и ураганного ветра частично разрушены кровли детского сада №93, корпус 2, и Горяйновской школы. Дети и сотрудники не пострадали", - написал Асабин в своем Telegram-канале. Он сообщил, что ведутся ремонтные работы по восстановлению крыш образовательных учреждений. "Муниципальные предприятия Саранска устраняют последствия грозы. В ликвидации последствий задействованы все коммунальные службы. Рабочие проводят распил упавших деревьев и освобождают проезжие части и тротуары от упавших веток", - сообщил глава города. Прокуратура Октябрьского района Саранска проводит проверку инцидента с сорванной кровлей школы и детсада. "Прокуратура выясняет обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку действиям уполномоченных должностных лиц на предмет соблюдения прав детей на получение образования в условиях, гарантирующих безопасность жизни и здоровью. Особое внимание будет обращено на принимаемые меры по организации своевременного начала учебного процесса", - подчеркивается в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240525/krysha-1948292602.html

https://ria.ru/20240617/groza-1953482509.html

саранск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саранск