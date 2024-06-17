https://ria.ru/20240617/veter-1953539446.html
В Саранске часть кровли со школы и детсада сорвало сильным ветром
В Саранске часть кровли со школы и детсада сорвало сильным ветром - РИА Новости, 17.06.2024
В Саранске часть кровли со школы и детсада сорвало сильным ветром
Часть кровли сорвало ураганным ветром со здания школы и с детского сада в Саранске, сообщил глава города Игорь Асабин. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T23:14
2024-06-17T23:14
2024-06-17T23:14
происшествия
саранск
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Часть кровли сорвало ураганным ветром со здания школы и с детского сада в Саранске, сообщил глава города Игорь Асабин. "Вследствие грозы и ураганного ветра частично разрушены кровли детского сада №93, корпус 2, и Горяйновской школы. Дети и сотрудники не пострадали", - написал Асабин в своем Telegram-канале. Он сообщил, что ведутся ремонтные работы по восстановлению крыш образовательных учреждений. "Муниципальные предприятия Саранска устраняют последствия грозы. В ликвидации последствий задействованы все коммунальные службы. Рабочие проводят распил упавших деревьев и освобождают проезжие части и тротуары от упавших веток", - сообщил глава города. Прокуратура Октябрьского района Саранска проводит проверку инцидента с сорванной кровлей школы и детсада. "Прокуратура выясняет обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку действиям уполномоченных должностных лиц на предмет соблюдения прав детей на получение образования в условиях, гарантирующих безопасность жизни и здоровью. Особое внимание будет обращено на принимаемые меры по организации своевременного начала учебного процесса", - подчеркивается в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240525/krysha-1948292602.html
https://ria.ru/20240617/groza-1953482509.html
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происшествия, саранск
В Саранске часть кровли со школы и детсада сорвало сильным ветром
В Саранске часть кровли со школы и детсада сорвало сильным ветром во время грозы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости.
Часть кровли сорвало ураганным ветром со здания школы и с детского сада в Саранске, сообщил глава
города Игорь Асабин.
"Вследствие грозы и ураганного ветра частично разрушены кровли детского сада №93, корпус 2, и Горяйновской школы. Дети и сотрудники не пострадали", - написал Асабин в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что ведутся ремонтные работы по восстановлению крыш образовательных учреждений.
"Муниципальные предприятия Саранска устраняют последствия грозы. В ликвидации последствий задействованы все коммунальные службы. Рабочие проводят распил упавших деревьев и освобождают проезжие части и тротуары от упавших веток", - сообщил глава города.
Прокуратура Октябрьского района
Саранска проводит проверку инцидента с сорванной кровлей школы и детсада.
"Прокуратура выясняет обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку действиям уполномоченных должностных лиц на предмет соблюдения прав детей на получение образования в условиях, гарантирующих безопасность жизни и здоровью. Особое внимание будет обращено на принимаемые меры по организации своевременного начала учебного процесса", - подчеркивается в сообщении ведомства.