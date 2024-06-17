Рейтинг@Mail.ru
В Саранске часть кровли со школы и детсада сорвало сильным ветром - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:14 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/veter-1953539446.html
В Саранске часть кровли со школы и детсада сорвало сильным ветром
В Саранске часть кровли со школы и детсада сорвало сильным ветром - РИА Новости, 17.06.2024
В Саранске часть кровли со школы и детсада сорвало сильным ветром
Часть кровли сорвало ураганным ветром со здания школы и с детского сада в Саранске, сообщил глава города Игорь Асабин. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T23:14
2024-06-17T23:14
происшествия
саранск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150062/14/1500621494_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_d1fe750f5267f9c95f003938d0bb4ead.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Часть кровли сорвало ураганным ветром со здания школы и с детского сада в Саранске, сообщил глава города Игорь Асабин. "Вследствие грозы и ураганного ветра частично разрушены кровли детского сада №93, корпус 2, и Горяйновской школы. Дети и сотрудники не пострадали", - написал Асабин в своем Telegram-канале. Он сообщил, что ведутся ремонтные работы по восстановлению крыш образовательных учреждений. "Муниципальные предприятия Саранска устраняют последствия грозы. В ликвидации последствий задействованы все коммунальные службы. Рабочие проводят распил упавших деревьев и освобождают проезжие части и тротуары от упавших веток", - сообщил глава города. Прокуратура Октябрьского района Саранска проводит проверку инцидента с сорванной кровлей школы и детсада. "Прокуратура выясняет обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку действиям уполномоченных должностных лиц на предмет соблюдения прав детей на получение образования в условиях, гарантирующих безопасность жизни и здоровью. Особое внимание будет обращено на принимаемые меры по организации своевременного начала учебного процесса", - подчеркивается в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240525/krysha-1948292602.html
https://ria.ru/20240617/groza-1953482509.html
саранск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150062/14/1500621494_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_fa02777ce5382a263c71ae9579c985c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саранск
Происшествия, Саранск
В Саранске часть кровли со школы и детсада сорвало сильным ветром

В Саранске часть кровли со школы и детсада сорвало сильным ветром во время грозы

© РИА Новости / Юлия Честнова | Перейти в медиабанкВид на Саранск
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Юлия Честнова
Перейти в медиабанк
Вид на Саранск. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Часть кровли сорвало ураганным ветром со здания школы и с детского сада в Саранске, сообщил глава города Игорь Асабин.
"Вследствие грозы и ураганного ветра частично разрушены кровли детского сада №93, корпус 2, и Горяйновской школы. Дети и сотрудники не пострадали", - написал Асабин в своем Telegram-канале.
Ветер снес часть крыши в школе № 29 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
В Краснодаре более десяти детей пострадали в школе, где ветер сорвал крышу
25 мая, 09:50
Он сообщил, что ведутся ремонтные работы по восстановлению крыш образовательных учреждений.
"Муниципальные предприятия Саранска устраняют последствия грозы. В ликвидации последствий задействованы все коммунальные службы. Рабочие проводят распил упавших деревьев и освобождают проезжие части и тротуары от упавших веток", - сообщил глава города.
Прокуратура Октябрьского района Саранска проводит проверку инцидента с сорванной кровлей школы и детсада.
"Прокуратура выясняет обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку действиям уполномоченных должностных лиц на предмет соблюдения прав детей на получение образования в условиях, гарантирующих безопасность жизни и здоровью. Особое внимание будет обращено на принимаемые меры по организации своевременного начала учебного процесса", - подчеркивается в сообщении ведомства.
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Москвичей предупредили о сильных ливнях и грозах в понедельник
Вчера, 17:30
 
ПроисшествияСаранск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала