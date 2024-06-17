https://ria.ru/20240617/vertolet-1953533320.html

В Ленинградской области начали проверку после маневров вертолета над озером

В Ленинградской области начали проверку после маневров вертолета над озером - РИА Новости, 17.06.2024

В Ленинградской области начали проверку после маневров вертолета над озером

Транспортная прокуратура начала проверку после видео со странными маневрами вертолета над Коркинским озером в Ленобласти, сообщает пресс-служба Северо-западной... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T22:04

2024-06-17T22:04

2024-06-17T22:04

происшествия

всеволожский район

северо-западная транспортная прокуратура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg

С.- ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Транспортная прокуратура начала проверку после видео со странными маневрами вертолета над Коркинским озером в Ленобласти, сообщает пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры. Видео ранее появилось в соцсетях и Telegram-каналах, на нем запечатлено как небольшой вертолет кружит над головами отдыхающих на Коркинском озере во Всеволожском районе Ленобласти. "Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, необходимые документы и разрешения, исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, при наличии оснований примет меры", - сообщает пресс-служба ведомства.

https://ria.ru/20240205/vertolet-1925389124.html

всеволожский район

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происшествия, всеволожский район, северо-западная транспортная прокуратура