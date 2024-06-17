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В Ленинградской области начали проверку после маневров вертолета над озером - РИА Новости, 17.06.2024
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22:04 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/vertolet-1953533320.html
В Ленинградской области начали проверку после маневров вертолета над озером
В Ленинградской области начали проверку после маневров вертолета над озером - РИА Новости, 17.06.2024
В Ленинградской области начали проверку после маневров вертолета над озером
Транспортная прокуратура начала проверку после видео со странными маневрами вертолета над Коркинским озером в Ленобласти, сообщает пресс-служба Северо-западной... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T22:04
2024-06-17T22:04
происшествия
всеволожский район
северо-западная транспортная прокуратура
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Транспортная прокуратура начала проверку после видео со странными маневрами вертолета над Коркинским озером в Ленобласти, сообщает пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры. Видео ранее появилось в соцсетях и Telegram-каналах, на нем запечатлено как небольшой вертолет кружит над головами отдыхающих на Коркинском озере во Всеволожском районе Ленобласти. "Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, необходимые документы и разрешения, исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, при наличии оснований примет меры", - сообщает пресс-служба ведомства.
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всеволожский район
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происшествия, всеволожский район, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Всеволожский район, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Ленинградской области начали проверку после маневров вертолета над озером

Прокуратура Ленинградской области начала проверку после маневров вертолета

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Транспортная прокуратура начала проверку после видео со странными маневрами вертолета над Коркинским озером в Ленобласти, сообщает пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры.
Видео ранее появилось в соцсетях и Telegram-каналах, на нем запечатлено как небольшой вертолет кружит над головами отдыхающих на Коркинском озере во Всеволожском районе Ленобласти.
"Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, необходимые документы и разрешения, исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, при наличии оснований примет меры", - сообщает пресс-служба ведомства.
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ПроисшествияВсеволожский районСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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