https://ria.ru/20240617/usmanov-1953457099.html

Усманов подал иск против банка UBS Europe SE в Германии

Усманов подал иск против банка UBS Europe SE в Германии - РИА Новости, 17.06.2024

Усманов подал иск против банка UBS Europe SE в Германии

Российский бизнесмен Алишер Усманов подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe SE в Германии, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T16:24

2024-06-17T16:24

2024-06-17T16:55

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российский бизнесмен Алишер Усманов подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe SE в Германии, сообщил РИА Новости представитель предпринимателя."В период между 2018 и 2022 годами банк направил более десятка абсурдных и необоснованных, если не заведомо ложных уведомлений о якобы подозрительных операциях Усманова в Отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции ФРГ (например, уведомления-предположения об "отмывании денежных средств" при снятии наличных, арендных платежах и т.п.)", — пояснили в пресс-службе.Уточняется, что банк направил эти уведомления, не имея подтверждений, что источником происхождения активов бизнесмена является какое-либо преступное деяние. Кроме того, вопреки нормам договора банковского обслуживания и банковской тайны, UBS нарушил конфиденциальность данных о клиенте, распространил ложную информацию, а также грубо нарушил общие права личности, указали авторы иска.Все это привело к финансовым убыткам и колоссальному ущербу для репутации Усманова, подчеркнул его представитель.По его словам, уведомления банка также послужили основой для незаконных расследований в отношении российского предпринимателя в Германии в 2022 году. По всей республике прошли обыски, в том числе на объектах недвижимости в Баварии и яхте Dilbar, которые следствие ошибочно приписывает бизнесмену. СМИ подробно освещали эти события, а ЕС использует их в том числе для продления санкций против Усманова. "По сути, UBS выступил подстрекателем и соучастником незаконного уголовного преследования невиновного лица, а также спровоцировал санкционирование клиента", — добавили в пресс-службе. При этом ранее банк прикладывал усилия для привлечения Усманова и от имени высшего руководства выражал "гордость и благодарность" за оказанное доверие. UBS провел тщательную проверку личности предпринимателя, его коммерческой деятельности и происхождения активов. Она показала отсутствие доказательств об обвинениях, которые бы указывали на совершение противоправных действий, резюмировал представитель Усманова.

https://ria.ru/20240527/usmanov-1948755472.html

https://ria.ru/20240613/usmanov-1952456329.html

https://ria.ru/20240123/usmanov-1923049240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

германия, франкфурт-на-майне, бавария, алишер усманов, ubs, евросоюз, в мире