https://ria.ru/20240617/ukraina-1953537725.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 17.06.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Еще один взрыв раздался в понедельник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T22:54

2024-06-17T22:54

2024-06-17T22:54

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Еще один взрыв раздался в понедельник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области воздушная тревога звучит более двух с половиной часов. "В Харькове снова раздался взрыв, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. Ранее телеканал сообщал уже о серии взрывов в Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

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вооруженные силы украины, дмитрий песков, харьков, россия, харьковская область, в мире