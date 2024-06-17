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Треть американцев выступают против военной помощи Украине, показал опрос - РИА Новости, 17.06.2024
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15:10 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953429983.html
Треть американцев выступают против военной помощи Украине, показал опрос
Треть американцев выступают против военной помощи Украине, показал опрос - РИА Новости, 17.06.2024
Треть американцев выступают против военной помощи Украине, показал опрос
Почти треть американцев выступают против отправки США военной помощи Украине, следует из опроса Института Рональда Рейгана, оказавшегося в распоряжении... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:10
2024-06-17T15:10
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Почти треть американцев выступают против отправки США военной помощи Украине, следует из опроса Института Рональда Рейгана, оказавшегося в распоряжении телеканала Fox News. Согласно данным опроса, 32% американцев выступают против отправки американской военной помощи Киеву, в то время как 57% поддерживают ее. Еще 11% опрошенных не смогли дать однозначный ответ. Опрос проводился 20-27 мая среди 1257 взрослых американцев. Погрешность не приводится. Опрос исследовательской компании Kapa Research в начале июня показал, что почти 50% европейцев также выступают против оказания дальнейшей военной помощи Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240616/ssha-1953117372.html
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украина, россия, сша, сергей лавров, нато, в мире
Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Треть американцев выступают против военной помощи Украине, показал опрос

Fox News: почти треть американцев выступают против военной помощи США Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАктивисты с флагами Украины и США
Активисты с флагами Украины и США - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Активисты с флагами Украины и США. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Почти треть американцев выступают против отправки США военной помощи Украине, следует из опроса Института Рональда Рейгана, оказавшегося в распоряжении телеканала Fox News.
Согласно данным опроса, 32% американцев выступают против отправки американской военной помощи Киеву, в то время как 57% поддерживают ее. Еще 11% опрошенных не смогли дать однозначный ответ.
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Опрос проводился 20-27 мая среди 1257 взрослых американцев. Погрешность не приводится.
Опрос исследовательской компании Kapa Research в начале июня показал, что почти 50% европейцев также выступают против оказания дальнейшей военной помощи Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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