https://ria.ru/20240617/ukraina-1953376969.html

СМИ: украинский военный хотел поджечь Верховную раду, но перепутал здания

СМИ: украинский военный хотел поджечь Верховную раду, но перепутал здания - РИА Новости, 17.06.2024

СМИ: украинский военный хотел поджечь Верховную раду, но перепутал здания

Военнослужащий Национальной гвардии Украины утром в понедельник хотел поджечь Верховную раду, но перепутал ее со зданием министерства аграрной политики,... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:04

2024-06-17T12:04

2024-06-17T12:04

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Военнослужащий Национальной гвардии Украины утром в понедельник хотел поджечь Верховную раду, но перепутал ее со зданием министерства аграрной политики, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Военнослужащий Национальной гвардии Украины сегодня в 5.15 подошел к зданию министерства аграрной политики и бросил в него два "коктейля Молотова". После задержания он заявил, что хотел поджечь здание Верховной рады, но перепутал адрес и само здание", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Что грозит злоумышленнику за попытку поджога, издание не сообщает.

https://ria.ru/20231217/vzryv-1916369190.html

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в мире, украина, верховная рада украины