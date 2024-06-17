Рейтинг@Mail.ru
СМИ: украинский военный хотел поджечь Верховную раду, но перепутал здания - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953376969.html
СМИ: украинский военный хотел поджечь Верховную раду, но перепутал здания
СМИ: украинский военный хотел поджечь Верховную раду, но перепутал здания - РИА Новости, 17.06.2024
СМИ: украинский военный хотел поджечь Верховную раду, но перепутал здания
Военнослужащий Национальной гвардии Украины утром в понедельник хотел поджечь Верховную раду, но перепутал ее со зданием министерства аграрной политики,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:04
2024-06-17T12:04
в мире
украина
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880196_0:270:3071:1997_1920x0_80_0_0_06fad7afbd81d40f2fa9b932216306ed.jpg
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Военнослужащий Национальной гвардии Украины утром в понедельник хотел поджечь Верховную раду, но перепутал ее со зданием министерства аграрной политики, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Военнослужащий Национальной гвардии Украины сегодня в 5.15 подошел к зданию министерства аграрной политики и бросил в него два "коктейля Молотова". После задержания он заявил, что хотел поджечь здание Верховной рады, но перепутал адрес и само здание", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Что грозит злоумышленнику за попытку поджога, издание не сообщает.
https://ria.ru/20231217/vzryv-1916369190.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880196_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b81d76019cd0864ece3bf2b23b7eafe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
СМИ: украинский военный хотел поджечь Верховную раду, но перепутал здания

"Страна": военнослужащий Нацгвардии Украины хотел поджечь Верховную раду

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Военнослужащий Национальной гвардии Украины утром в понедельник хотел поджечь Верховную раду, но перепутал ее со зданием министерства аграрной политики, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Военнослужащий Национальной гвардии Украины сегодня в 5.15 подошел к зданию министерства аграрной политики и бросил в него два "коктейля Молотова". После задержания он заявил, что хотел поджечь здание Верховной рады, но перепутал адрес и само здание", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Что грозит злоумышленнику за попытку поджога, издание не сообщает.
Место взрыва в здании Керецковского сельского совета на Закарпатье - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
На Украине арестовали депутата, взорвавшего гранаты на сессии сельсовета
17 декабря 2023, 22:39
 
В миреУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала