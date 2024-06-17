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СМИ: украинский военный хотел поджечь Верховную раду, но перепутал здания
СМИ: украинский военный хотел поджечь Верховную раду, но перепутал здания - РИА Новости, 17.06.2024
СМИ: украинский военный хотел поджечь Верховную раду, но перепутал здания
Военнослужащий Национальной гвардии Украины утром в понедельник хотел поджечь Верховную раду, но перепутал ее со зданием министерства аграрной политики,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:04
2024-06-17T12:04
2024-06-17T12:04
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Военнослужащий Национальной гвардии Украины утром в понедельник хотел поджечь Верховную раду, но перепутал ее со зданием министерства аграрной политики, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Военнослужащий Национальной гвардии Украины сегодня в 5.15 подошел к зданию министерства аграрной политики и бросил в него два "коктейля Молотова". После задержания он заявил, что хотел поджечь здание Верховной рады, но перепутал адрес и само здание", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Что грозит злоумышленнику за попытку поджога, издание не сообщает.
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в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
СМИ: украинский военный хотел поджечь Верховную раду, но перепутал здания
"Страна": военнослужащий Нацгвардии Украины хотел поджечь Верховную раду