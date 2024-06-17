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Мир на Украине не нужен никому, кроме России, заявил Пушилин - РИА Новости, 17.06.2024
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10:50 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953349164.html
Мир на Украине не нужен никому, кроме России, заявил Пушилин
Мир на Украине не нужен никому, кроме России, заявил Пушилин - РИА Новости, 17.06.2024
Мир на Украине не нужен никому, кроме России, заявил Пушилин
Мир с Украиной не нужен никому, кроме России, а ряду западных стран выгодно продолжать конфликт, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T10:50
2024-06-17T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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денис пушилин
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА,17 июн – РИА Новости. Мир с Украиной не нужен никому, кроме России, а ряду западных стран выгодно продолжать конфликт, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Наша страна, наш президент всегда озвучивает абсолютно прозрачный и четкий механизм для того, чтобы был установлен мир. К сожалению, также мы фиксируем, что этот мир, такое впечатление, что кроме нашей страны и ряда здравомыслящих стран, …больше этот мир никому не нужен. Безусловно, в большей степени этот мир не нужен США, а также их условным союзникам", — сказал Пушилин. Он отметил, что переговорный процесс сложный, и скорее всего, будет вестись непублично. "(Переговорный процесс – ред.) всегда очень шаткий, особенно когда есть вот такие страны, как ряд западных стран, которые, наоборот, подливают масло в огонь, и у них есть точки выгоды, почему выгодно, чтобы конфликт этот продолжался дальше", - добавил Пушилин. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В прошлую пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Мир на Украине не нужен никому, кроме России, заявил Пушилин

Пушилин: мир с Украиной нужен только РФ, Западу выгодно продолжение конфликта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА,17 июн – РИА Новости. Мир с Украиной не нужен никому, кроме России, а ряду западных стран выгодно продолжать конфликт, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Наша страна, наш президент всегда озвучивает абсолютно прозрачный и четкий механизм для того, чтобы был установлен мир. К сожалению, также мы фиксируем, что этот мир, такое впечатление, что кроме нашей страны и ряда здравомыслящих стран, …больше этот мир никому не нужен. Безусловно, в большей степени этот мир не нужен США, а также их условным союзникам", — сказал Пушилин.
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Он отметил, что переговорный процесс сложный, и скорее всего, будет вестись непублично.
"(Переговорный процесс – ред.) всегда очень шаткий, особенно когда есть вот такие страны, как ряд западных стран, которые, наоборот, подливают масло в огонь, и у них есть точки выгоды, почему выгодно, чтобы конфликт этот продолжался дальше", - добавил Пушилин.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
В прошлую пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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