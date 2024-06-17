https://ria.ru/20240617/ukraina-1953349164.html

Мир на Украине не нужен никому, кроме России, заявил Пушилин

Мир на Украине не нужен никому, кроме России, заявил Пушилин - РИА Новости, 17.06.2024

Мир на Украине не нужен никому, кроме России, заявил Пушилин

Мир с Украиной не нужен никому, кроме России, а ряду западных стран выгодно продолжать конфликт, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T10:50

2024-06-17T10:50

2024-06-17T10:50

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

владимир путин

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/18/1929244575_0:0:3016:1696_1920x0_80_0_0_d2bda2d7d5c6e9841e60384d4e5b742e.jpg

МОСКВА,17 июн – РИА Новости. Мир с Украиной не нужен никому, кроме России, а ряду западных стран выгодно продолжать конфликт, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Наша страна, наш президент всегда озвучивает абсолютно прозрачный и четкий механизм для того, чтобы был установлен мир. К сожалению, также мы фиксируем, что этот мир, такое впечатление, что кроме нашей страны и ряда здравомыслящих стран, …больше этот мир никому не нужен. Безусловно, в большей степени этот мир не нужен США, а также их условным союзникам", — сказал Пушилин. Он отметил, что переговорный процесс сложный, и скорее всего, будет вестись непублично. "(Переговорный процесс – ред.) всегда очень шаткий, особенно когда есть вот такие страны, как ряд западных стран, которые, наоборот, подливают масло в огонь, и у них есть точки выгоды, почему выгодно, чтобы конфликт этот продолжался дальше", - добавил Пушилин. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В прошлую пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

https://ria.ru/20240613/sekret-1952366889.html

украина

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин, владимир зеленский