https://ria.ru/20240617/ukraina-1953303575.html

"Когда же это закончится": ложь киевских властей разозлила украинцев

"Когда же это закончится": ложь киевских властей разозлила украинцев - РИА Новости, 17.06.2024

"Когда же это закончится": ложь киевских властей разозлила украинцев

Рейтинг Владимира Зеленского упал на 30 процентов, а более половины населения Украины перестали доверять парламенту, пока им два года лгали об успехах ВСУ на... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T02:53

2024-06-17T02:53

2024-06-17T06:26

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Рейтинг Владимира Зеленского упал на 30 процентов, а более половины населения Украины перестали доверять парламенту, пока им два года лгали об успехах ВСУ на фронте, сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на опрошенных украинцев."На протяжении двух лет правительство говорило всей стране, что дела на фронте идут хорошо <…>. Ребята умирают, но при этом ничего не решается", — сказала в комментарии телеканалу Анастасия Бульба, которая входит в группу женщин, выступающих за демобилизацию их мужей.Ухудшение ситуации в зоне боевых действий подрывает авторитет властей среди украинцев, говорится в сюжете. Так, доверие к Зеленскому упало на 30 процентов, при этом парламенту не доверяет более половины опрошенных, сообщил корреспондентам эксперт Антон Грушецкий, занимающийся исследованиями общественного мнения.В отсутствие успехов в достижении провозглашенных Киевом целей украинцы начинают сомневаться, что конфликт возможно закончить военным путем. Так, одна из опрошенных, чей знакомый недавно погиб на фронте, считает, что конфликт в итоге разрешится политическим урегулированием, а не на поле боя."И даже после всех принесенных жертв здесь сложно предвидеть, когда же происходящее все-таки закончится", — подытожила корреспондент телеканала.На прошлой неделе президент России Владимир Путин выдвинул новое предложение по разрешению конфликта. По его словам, для начала мирных переговоров киевский режим должен вывести войска со всей территории новых российских регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся, как только Украина согласится на это условие.Кроме того, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, зафиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статусы. Помимо этого, необходима демилитаризация и денацификация Украины. Путин также упомянул отмену санкций против России.

https://ria.ru/20240617/proval-1953300426.html

https://ria.ru/20240616/front-1953255125.html

https://ria.ru/20240616/spetsoperatsiya-1953243806.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, сша