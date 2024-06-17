https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

НАТО оставила Украину без главного

НАТО оставила Украину без главного - РИА Новости, 17.06.2024

НАТО оставила Украину без главного

Есть у западной медийной общественности такая традиция — примерно за месяц до важных (с их точки зрения) саммитов, встреч и конференций, касающихся Украины,... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T08:00

2024-06-17T08:00

2024-06-17T08:01

специальная военная операция на украине

аналитика

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Есть у западной медийной общественности такая традиция — примерно за месяц до важных (с их точки зрения) саммитов, встреч и конференций, касающихся Украины, задавать ревизорским тоном риторические вопросы.Мол, как, собственно, обстоят дела с…? Дальше можно подставить что угодно: "снарядами", "поставками систем ПВО", "истребителями". С чем — не имеет значения, потому что ответ тоже значения не имеет. И, самое главное, он заранее известен.Не обстоят никак.На всех осенних и зимних саммитах Евросовета их участники били себя в грудь и практически клялись, что "миллион снарядов будет у Киева в марте". В марте выяснилось, что не сложилось. Не удалось. Не произвели сами, а купить не у кого.Потом говорили, уже в январе-феврале, что систему Patriot — ту, которая стоит миллиард за штуку, — вот абсолютно обязательно найдут и поставят. Киеву. Несколько систем.Сказали, что Польша горит желанием поделиться. Варшава поначалу молчала и кивала головой, раздувая щеки, как коллективный Ипполит Матвеевич, а потом — ну ровно как "отец демократии" — заявила, что "торг неуместен" и ей самой нужны Patriot. Увидев, что поляки фрондируют, Германия, и так не слишком боевито настроенная в последнее время (Берлин понять можно, особенно если смотреть на его маневры из Москвы), тоже сказала Украине nein. И вообще, "а где те три системы, что были вам переданы?" — не унимались эти педанты.Ответа не услышали. По крайней мере ответа внятного и такого же педантичного.Нынешний, совсем свежий, вот прямо сейчас идущий обмен заявлениями относится к поставкам истребителей. Главное — кто на них будет летать. В смысле, кто сядет за штурвал. Потому что сказать, что мы, мол, "будем обучать украинских пилотов исправно и в том количестве, которое будет нужно, и столько, сколько это потребуется", — это одно. А вот сделать то, что обещано, — совершенно иной коленкор.С момента, когда политические обещания были даны, прошел без малого год. После проработки "технических деталей", весной натовцы твердо заявили, что вот прям сейчас все Киеву будет сделано и в лучшем виде. Выяснилось, что не то что не в "лучшем виде", а не сделано вообще ничего. Да, приехали обучаться вэсэушники. Человек десять. Но это, во-первых, только пилоты, а нужен и наземный персонал, и авиационные техники. А во-вторых — совершенно неожиданно для всех выяснилось, что приехавшие не владеют английским на уровне знания технических терминов.Politico, который транслирует позицию Киева, говорит, что подобная ситуация вызывает на Украине "озабоченность и даже фрустрацию". Там хотят, чтобы цифра обучающихся была увеличена минимум втрое. Им отвечают, что это невозможно ни практически, ни даже теоретически. Хотя, конечно, "озабоченность и боль понимают и принимают близко к сердцу".Ровно та же ситуация с французскими "Миражами". После упорных изысканий, которые предприняла пресса, выяснилось, что максимум, который может себе позволить Париж, ухаживая в военном смысле за Киевом, это подарить/поставить не более шести истребителей. Но (вы не поверите) к тому, чтобы пилотировать "Миражи", нужно готовиться несколько месяцев. И — сюрприз-сюрприз! — разбираться в тонкостях технической терминологии, но в этом случае уже на французском.Политики в Киеве повели себя, доверившись обещаниям серьезных и хорошо одетых господ из НАТО, как та наивная девочка, вышедшая десять лет назад с плакатом на Майдан, что "хочет в ЕС и кружевные трусики". Но если девочкам можно мечтать о качественном нижнем белье, то дяденькам, миновавшим сорокалетие, но отчего-то до сих носящим маечки и неглаженные штаны, подобные мечты как-то и не к лицу и не по возрасту точно.F-16 и Mirage 2000-5 для дяденек из Киева, если сравнивать тягу к мечте, — примерно те же кружевные трусики.Красиво, качественно, стоят дорого и выглядят ну просто ах как хорошо.Но как трусикам из тонкого кружева нужна ручная стирка и особые моющие средства, так и истребителям требуется, чтобы за штурвалами сидели воздушные асы, не имеющие лингвистических проблем, а на земле, на аэродромах за самолетами приглядывали специально (и долго) обученные люди.Сейчас уже самые наивные догадались, что с трусиками украинских девушек обманули.С истребителями, подготовкой летного состава для них, с организацией всей логистики получается абсолютно зеркальная ситуация.Есть, конечно, вариант, близкий к суицидальному: когда все обеспечение — как наземное, так и в отношении тех, кто сядет за штурвалы, — будет натовским. Это ввергает тех, кто принимает решения в Вашингтоне и Брюсселе, в холодный пот.Там-то понимают, что наш ответ на эти игры будет. И будет обязательно. Мы слов на ветер не бросаем.Ну а евроатлантисты оказались теми, кем мы их всегда считали. Аферистами. Киев же не понял до сих пор, что обещать — не значит жениться, и оказался в положении. Брошенной невесты. И без кружевных трусиков.

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

https://ria.ru/20240614/pobeda-1952710621.html

https://ria.ru/20240613/sekret-1952366889.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, киев, украина, польша, нато, мираж, евросовет