Рейтинг@Mail.ru
"Это изменит ход войны". Что Запад разрешил Украине - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 17.06.2024 (обновлено: 08:01 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/ukraina-1952952807.html
"Это изменит ход войны". Что Запад разрешил Украине
"Это изменит ход войны". Что Запад разрешил Украине - РИА Новости, 17.06.2024
"Это изменит ход войны". Что Запад разрешил Украине
Практически все страны НАТО сняли запрет с ударов ВСУ западным оружием по целям в глубине России. Это дает Киеву новые возможности и грозит серьезной... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T08:00
2024-06-17T08:01
безопасность
россия
киев
воронеж
вооруженные силы украины
нато
f-16
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149728/03/1497280368_0:838:1501:1682_1920x0_80_0_0_aebf8ee7eec262a01ecae6614e29ce51.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Практически все страны НАТО сняли запрет с ударов ВСУ западным оружием по целям в глубине России. Это дает Киеву новые возможности и грозит серьезной эскалацией. О том, что из имеющегося у Украины арсенала особенно опасно, — в материале РИА Новости. Достанет до ВоронежаКонечно, далеко не все в НАТО поставляют Киеву дальнобойное высокоточное вооружение. В частности, разрешение от стран Прибалтики или Канады на удары по России носит исключительно декларативный характер и призвано продемонстрировать единство союзников. Некоторые ударные комплексы и так давно применяются по "старой" российской территории. К примеру, чешские РСЗО RM-70 Vampire регулярно обстреливают Белгород. Однако определенную черту Запад до недавних пор не переходил и не давал ВСУ добро на использование самых мощных средств поражения.Так, американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS ВСУ били исключительно по Крыму и новым регионам. Большую часть этих ракет сбивала ПВО, но иногда они прорывались и поражали цели. Кассетная боевая часть ATACMS эффективна при ударах по объектам инфраструктуры, аэродромам, легкой бронетехнике и пехоте на открытой местности. Прилет такой ракеты в большой город — это очень много жертв.Известно, что ВСУ получили от американцев ATACMS в двух вариантах — Block 1 и Block1A дальностью 165 и 300 километров соответственно. Более дальнобойная модификация из центра Харькова достает до Воронежа. В окрестностях этого города немало военных объектов, в частности аэродром Балтимор. А из подконтрольной Киеву части Запорожья ATACMS долетит до Ростова-на-Дону — важного перевалочного пункта для российских войск, действующих на Донецком направлении.Джо Байден в мае сказал, что американское оружие можно применять только для контрбатарейной борьбы по целям, угрожающим Харьковской области. Однако весьма вероятно, что этот запрет либо не станут соблюдать, либо вскоре по-тихому отменят. Вряд ли Вашингтон удержится от соблазна проверить на прочность ПВО, прикрывающую крупные российские тыловые базы.Для защищенных целейЕще у ВСУ есть достаточно большое количество крылатых ракет воздушного базирования: британские Storm Shadow и французские SCALP-EG. Под них западные специалисты модернизировали украинские фронтовые бомбардировщики Су-24. Главные особенности этих ракет — малозаметность для радаров и низкий профиль полета, что затрудняет их обнаружение дежурными средствами ПВО.Представляют серьезную угрозу и боеголовка с лидирующим зарядом для разрушения грунта или проникновения в бункер, а также взрыватель с переменной задержкой для управления детонацией основного заряда. Такие ракеты предназначены для уничтожения защищенных целей — командных пунктов, узлов управления и связи, аэродромов, портов, электростанций, мест структурного обслуживания самолетов, хранилищ боеприпасов, надводных кораблей и подводных лодок в портах, мостов и других стратегических объектов.Дальность Storm Shadow/SCALP-EG — около 560 километров. Бомбардировщик Су-24, выпустив их из воздушного пространства над Киевом, достанет уже до Подмосковья, атаковав, например, Серпухов или Обнинск. В Московской области немало оборонных предприятий, представляющих для ВСУ лакомую цель.Главная угрозаОднако главная опасность — истребители F-16, которые Киев получит уже этим летом. Боевой радиус этих самолетов с конформными топливными баками — больше четырех тысяч километров. Дальнобойность крылатых ракет JASSM-ER — почти тысяча километров. При отсутствии противодействия "шестнадцатый", взлетев из Миргорода, в теории способен добить до Иркутска. Под удар может попасть и столица. А "пробелы" в российской ПВО украинцам подскажет НАТО, круглосуточно ведущая радиотехническую разведку российской территории.ВСУ дадут около 60 F-16, что очень серьезно. Однако подготовленных пилотов у Киева совсем немного. Не исключено, что в кабинах западных самолетов будут сидеть не украинцы."Очевидно, кураторы Киева доверят F-16 западным летчикам, которых можно назвать наемниками, — говорит военный эксперт Иван Коновалов. — Потому что более-менее подготовленных украинских пилотов — с десяток. Для реальной боевой работы этого явно недостаточно. Самолеты, понятно, будут сбивать. И от этого десятка быстро ничего не останется. Однако найти натовских пилотов, готовых на командировку в один конец, непросто. Военные же видят, что происходит: сколько уже наемников погибло, как к ним относится Киев — бросает их, деньги не платит".Так или иначе, российской армии нужно быть готовой к появлению F-16 в зоне боевых действий. Лучший способ борьбы с ними — уничтожать на земле, выводить из строя аэродромы базирования, бить по конвоям, доставляющим из Европы запчасти и вооружение.В этом случае в НАТО могут "дать заднюю" и запретить украинцам применять эти машины. F-16 — самый коммерчески успешный американский боевой самолет, стоящий на вооружении более 20 стран. Большие потери серьезно пошатнут позиции США на международном рынке вооружений.
https://ria.ru/20240611/defitsit-1951973881.html
https://ria.ru/20240529/postavki-1948957987.html
https://ria.ru/20240607/oborona-1950739244.html
россия
киев
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149728/03/1497280368_0:697:1501:1822_1920x0_80_0_0_0b0e7a8aea5cdfe99da189b3ddd8317b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, киев, воронеж, вооруженные силы украины, нато, f-16, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Киев, Воронеж, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16, Вооруженные силы РФ
"Это изменит ход войны". Что Запад разрешил Украине

НАТО одобрила нанесение ударов вглубь России западным оружием

© Фото : Public domainОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : Public domain
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Практически все страны НАТО сняли запрет с ударов ВСУ западным оружием по целям в глубине России. Это дает Киеву новые возможности и грозит серьезной эскалацией. О том, что из имеющегося у Украины арсенала особенно опасно, — в материале РИА Новости.

Достанет до Воронежа

Конечно, далеко не все в НАТО поставляют Киеву дальнобойное высокоточное вооружение. В частности, разрешение от стран Прибалтики или Канады на удары по России носит исключительно декларативный характер и призвано продемонстрировать единство союзников. Некоторые ударные комплексы и так давно применяются по "старой" российской территории. К примеру, чешские РСЗО RM-70 Vampire регулярно обстреливают Белгород. Однако определенную черту Запад до недавних пор не переходил и не давал ВСУ добро на использование самых мощных средств поражения.
Так, американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS ВСУ били исключительно по Крыму и новым регионам. Большую часть этих ракет сбивала ПВО, но иногда они прорывались и поражали цели. Кассетная боевая часть ATACMS эффективна при ударах по объектам инфраструктуры, аэродромам, легкой бронетехнике и пехоте на открытой местности. Прилет такой ракеты в большой город — это очень много жертв.
Немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
"На такое не рассчитывали". У ВСУ начались проблемы с западным оружием
11 июня, 08:00
Известно, что ВСУ получили от американцев ATACMS в двух вариантах — Block 1 и Block1A дальностью 165 и 300 километров соответственно. Более дальнобойная модификация из центра Харькова достает до Воронежа. В окрестностях этого города немало военных объектов, в частности аэродром Балтимор. А из подконтрольной Киеву части Запорожья ATACMS долетит до Ростова-на-Дону — важного перевалочного пункта для российских войск, действующих на Донецком направлении.
Джо Байден в мае сказал, что американское оружие можно применять только для контрбатарейной борьбы по целям, угрожающим Харьковской области. Однако весьма вероятно, что этот запрет либо не станут соблюдать, либо вскоре по-тихому отменят. Вряд ли Вашингтон удержится от соблазна проверить на прочность ПВО, прикрывающую крупные российские тыловые базы.
Куда могут долететь ракеты большой дальности для РСЗО HIMARSКуда могут долететь ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS
Инфографика

Для защищенных целей

Еще у ВСУ есть достаточно большое количество крылатых ракет воздушного базирования: британские Storm Shadow и французские SCALP-EG. Под них западные специалисты модернизировали украинские фронтовые бомбардировщики Су-24. Главные особенности этих ракет — малозаметность для радаров и низкий профиль полета, что затрудняет их обнаружение дежурными средствами ПВО.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
"Осталось на несколько дней". Запад показал истинное отношение к Киеву
29 мая, 08:00
Представляют серьезную угрозу и боеголовка с лидирующим зарядом для разрушения грунта или проникновения в бункер, а также взрыватель с переменной задержкой для управления детонацией основного заряда. Такие ракеты предназначены для уничтожения защищенных целей — командных пунктов, узлов управления и связи, аэродромов, портов, электростанций, мест структурного обслуживания самолетов, хранилищ боеприпасов, надводных кораблей и подводных лодок в портах, мостов и других стратегических объектов.
Дальность Storm Shadow/SCALP-EG — около 560 километров. Бомбардировщик Су-24, выпустив их из воздушного пространства над Киевом, достанет уже до Подмосковья, атаковав, например, Серпухов или Обнинск. В Московской области немало оборонных предприятий, представляющих для ВСУ лакомую цель.
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время мероприятий ко Дню Воздушных сил ВСУ
Владимир Зеленский во время мероприятий ко Дню Воздушных сил ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время мероприятий ко Дню Воздушных сил ВСУ

Главная угроза

Однако главная опасность — истребители F-16, которые Киев получит уже этим летом. Боевой радиус этих самолетов с конформными топливными баками — больше четырех тысяч километров. Дальнобойность крылатых ракет JASSM-ER — почти тысяча километров. При отсутствии противодействия "шестнадцатый", взлетев из Миргорода, в теории способен добить до Иркутска. Под удар может попасть и столица. А "пробелы" в российской ПВО украинцам подскажет НАТО, круглосуточно ведущая радиотехническую разведку российской территории.
ВСУ дадут около 60 F-16, что очень серьезно. Однако подготовленных пилотов у Киева совсем немного. Не исключено, что в кабинах западных самолетов будут сидеть не украинцы.
Американские танки Абрамс армии Польши во время парада, посвященного Дню Войска Польского, в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
"Проект на сотни миллионов". Что польские генералы готовят для России
7 июня, 08:00
"Очевидно, кураторы Киева доверят F-16 западным летчикам, которых можно назвать наемниками, — говорит военный эксперт Иван Коновалов. — Потому что более-менее подготовленных украинских пилотов — с десяток. Для реальной боевой работы этого явно недостаточно. Самолеты, понятно, будут сбивать. И от этого десятка быстро ничего не останется. Однако найти натовских пилотов, готовых на командировку в один конец, непросто. Военные же видят, что происходит: сколько уже наемников погибло, как к ним относится Киев — бросает их, деньги не платит".
Так или иначе, российской армии нужно быть готовой к появлению F-16 в зоне боевых действий. Лучший способ борьбы с ними — уничтожать на земле, выводить из строя аэродромы базирования, бить по конвоям, доставляющим из Европы запчасти и вооружение.
В этом случае в НАТО могут "дать заднюю" и запретить украинцам применять эти машины. F-16 — самый коммерчески успешный американский боевой самолет, стоящий на вооружении более 20 стран. Большие потери серьезно пошатнут позиции США на международном рынке вооружений.
© AP Photo / Virginia MayoИстребитель F-16 в военном аэропорту Мельсбрук во время визита президента Украины Владимира Зеленского
Истребитель F-16 в военном аэропорту Мельсбрук во время визита президента Украины Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Истребитель F-16 в военном аэропорту Мельсбрук во время визита президента Украины Владимира Зеленского
 
БезопасностьРоссияКиевВоронежВооруженные силы УкраиныНАТОF-16Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала