https://ria.ru/20240617/ucheniya-1953399421.html

Сальдо рассказал об учениях морской пехоты на Днепре

Сальдо рассказал об учениях морской пехоты на Днепре - РИА Новости, 17.06.2024

Сальдо рассказал об учениях морской пехоты на Днепре

Российские морские пехотинцы провели учения, на которых отрабатывали форсирование Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T13:14

2024-06-17T13:14

2024-06-17T13:14

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Российские морские пехотинцы провели учения, на которых отрабатывали форсирование Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Морская пехота Северного флота из состава группировки войск "Днепр" провела учения по форсированию речной преграды и высадке десанта с лодок и катеров. На черноморском побережье морские пехотинцы отработали десантирование, закрепление на плацдарме и переход в наступление в условиях, приближённых к обстановке в дельте Днепра на херсонском направлении", - написал Сальдо. По его словам, местность здесь специфическая: много узких речных проток и островов с зыбким грунтом. При этом каждый боец несет снаряжение весом около 30 килограммов, что требует особой подготовки и знания специфических приемов. "Учения показали — морпехи к форсированию Днепра готовы", - подчеркнул Сальдо.

https://ria.ru/20240606/kherson-1950897947.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, херсонская область , владимир сальдо