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Сальдо рассказал об учениях морской пехоты на Днепре - РИА Новости, 17.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:14 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/ucheniya-1953399421.html
Сальдо рассказал об учениях морской пехоты на Днепре
Сальдо рассказал об учениях морской пехоты на Днепре - РИА Новости, 17.06.2024
Сальдо рассказал об учениях морской пехоты на Днепре
Российские морские пехотинцы провели учения, на которых отрабатывали форсирование Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T13:14
2024-06-17T13:14
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Российские морские пехотинцы провели учения, на которых отрабатывали форсирование Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Морская пехота Северного флота из состава группировки войск "Днепр" провела учения по форсированию речной преграды и высадке десанта с лодок и катеров. На черноморском побережье морские пехотинцы отработали десантирование, закрепление на плацдарме и переход в наступление в условиях, приближённых к обстановке в дельте Днепра на херсонском направлении", - написал Сальдо. По его словам, местность здесь специфическая: много узких речных проток и островов с зыбким грунтом. При этом каждый боец несет снаряжение весом около 30 килограммов, что требует особой подготовки и знания специфических приемов. "Учения показали — морпехи к форсированию Днепра готовы", - подчеркнул Сальдо.
https://ria.ru/20240606/kherson-1950897947.html
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безопасность, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Владимир Сальдо
Сальдо рассказал об учениях морской пехоты на Днепре

Сальдо: морпехи провели учения, на которых отрабатывали форсирование Днепра

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время высадки десанта морской пехоты во время учения
Военнослужащие во время высадки десанта морской пехоты во время учения - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие во время высадки десанта морской пехоты во время учения. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Российские морские пехотинцы провели учения, на которых отрабатывали форсирование Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Морская пехота Северного флота из состава группировки войск "Днепр" провела учения по форсированию речной преграды и высадке десанта с лодок и катеров. На черноморском побережье морские пехотинцы отработали десантирование, закрепление на плацдарме и переход в наступление в условиях, приближённых к обстановке в дельте Днепра на херсонском направлении", - написал Сальдо.
По его словам, местность здесь специфическая: много узких речных проток и островов с зыбким грунтом. При этом каждый боец несет снаряжение весом около 30 килограммов, что требует особой подготовки и знания специфических приемов.
"Учения показали — морпехи к форсированию Днепра готовы", - подчеркнул Сальдо.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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