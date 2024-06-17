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Сальдо рассказал об учениях морской пехоты на Днепре
Сальдо рассказал об учениях морской пехоты на Днепре - РИА Новости, 17.06.2024
Сальдо рассказал об учениях морской пехоты на Днепре
Российские морские пехотинцы провели учения, на которых отрабатывали форсирование Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T13:14
2024-06-17T13:14
2024-06-17T13:14
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Российские морские пехотинцы провели учения, на которых отрабатывали форсирование Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Морская пехота Северного флота из состава группировки войск "Днепр" провела учения по форсированию речной преграды и высадке десанта с лодок и катеров. На черноморском побережье морские пехотинцы отработали десантирование, закрепление на плацдарме и переход в наступление в условиях, приближённых к обстановке в дельте Днепра на херсонском направлении", - написал Сальдо. По его словам, местность здесь специфическая: много узких речных проток и островов с зыбким грунтом. При этом каждый боец несет снаряжение весом около 30 килограммов, что требует особой подготовки и знания специфических приемов. "Учения показали — морпехи к форсированию Днепра готовы", - подчеркнул Сальдо.
https://ria.ru/20240606/kherson-1950897947.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Владимир Сальдо
Сальдо рассказал об учениях морской пехоты на Днепре
Сальдо: морпехи провели учения, на которых отрабатывали форсирование Днепра
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости.
Российские морские пехотинцы провели учения, на которых отрабатывали форсирование Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале
.
"Морская пехота Северного флота из состава группировки войск "Днепр" провела учения по форсированию речной преграды и высадке десанта с лодок и катеров. На черноморском побережье морские пехотинцы отработали десантирование, закрепление на плацдарме и переход в наступление в условиях, приближённых к обстановке в дельте Днепра на херсонском направлении", - написал Сальдо.
По его словам, местность здесь специфическая: много узких речных проток и островов с зыбким грунтом. При этом каждый боец несет снаряжение весом около 30 килограммов, что требует особой подготовки и знания специфических приемов.
"Учения показали — морпехи к форсированию Днепра готовы", - подчеркнул Сальдо.