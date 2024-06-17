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В ЦБ рассказали об изменениях в реальном эффективном курсе рубля - РИА Новости, 17.06.2024
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18:21 17.06.2024 (обновлено: 18:23 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/tsb-1953499997.html
В ЦБ рассказали об изменениях в реальном эффективном курсе рубля
В ЦБ рассказали об изменениях в реальном эффективном курсе рубля - РИА Новости, 17.06.2024
В ЦБ рассказали об изменениях в реальном эффективном курсе рубля
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-мае вырос на 2,3%, только в... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T18:21
2024-06-17T18:23
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-мае вырос на 2,3%, только в мае - на 2,1%, говорится в материалах ЦБ РФ.Реальный курс рубля к доллару в мае вырос на 2,8% по сравнению с апрелем, к евро - на 1,8%, а к юаню - на 3%.Номинальный курс рубля к доллару в мае вырос на 2,2%, к евро - на 1,5%, к юаню - на 2,1%.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
В ЦБ рассказали об изменениях в реальном эффективном курсе рубля

ЦБ: реальный эффективный курс рубля в январе-мае вырос на 2,3%, в мае на 2,1%

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-мае вырос на 2,3%, только в мае - на 2,1%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в мае вырос на 2,8% по сравнению с апрелем, к евро - на 1,8%, а к юаню - на 3%.
Номинальный курс рубля к доллару в мае вырос на 2,2%, к евро - на 1,5%, к юаню - на 2,1%.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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