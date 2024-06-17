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В ЦБ рассказали об изменениях в реальном эффективном курсе рубля
В ЦБ рассказали об изменениях в реальном эффективном курсе рубля - РИА Новости, 17.06.2024
В ЦБ рассказали об изменениях в реальном эффективном курсе рубля
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-мае вырос на 2,3%, только в... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T18:21
2024-06-17T18:21
2024-06-17T18:23
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-мае вырос на 2,3%, только в мае - на 2,1%, говорится в материалах ЦБ РФ.Реальный курс рубля к доллару в мае вырос на 2,8% по сравнению с апрелем, к евро - на 1,8%, а к юаню - на 3%.Номинальный курс рубля к доллару в мае вырос на 2,2%, к евро - на 1,5%, к юаню - на 2,1%.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
В ЦБ рассказали об изменениях в реальном эффективном курсе рубля
ЦБ: реальный эффективный курс рубля в январе-мае вырос на 2,3%, в мае на 2,1%
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-мае вырос на 2,3%, только в мае - на 2,1%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в мае вырос на 2,8% по сравнению с апрелем, к евро - на 1,8%, а к юаню - на 3%.
Номинальный курс рубля к доллару в мае вырос на 2,2%, к евро - на 1,5%, к юаню - на 2,1%.