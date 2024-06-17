https://ria.ru/20240617/tsb-1953499997.html

В ЦБ рассказали об изменениях в реальном эффективном курсе рубля

В ЦБ рассказали об изменениях в реальном эффективном курсе рубля - РИА Новости, 17.06.2024

В ЦБ рассказали об изменениях в реальном эффективном курсе рубля

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-мае вырос на 2,3%, только в... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T18:21

2024-06-17T18:21

2024-06-17T18:23

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ac994223aaa2831a55ef05382be1149c.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-мае вырос на 2,3%, только в мае - на 2,1%, говорится в материалах ЦБ РФ.Реальный курс рубля к доллару в мае вырос на 2,8% по сравнению с апрелем, к евро - на 1,8%, а к юаню - на 3%.Номинальный курс рубля к доллару в мае вырос на 2,2%, к евро - на 1,5%, к юаню - на 2,1%.

https://ria.ru/20240615/dollar-1953050087.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия