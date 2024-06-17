https://ria.ru/20240617/trevoga-1953436911.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.06.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в понедельник в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T15:32

2024-06-17T15:32

2024-06-17T15:32

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в Харьковской области звучит почти два часа. В Сумской области тревогу объявили в 15.12 мск. На Черниговскую и Полтавскую области тревога распространилась в 15.22. Ранее в понедельник агентство РБК-Украина сообщало о взрывах в Полтаве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953436140.html

полтавская область

украина

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в мире, полтавская область, украина, харьковская область, вооруженные силы рф