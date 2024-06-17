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В Госдуму внесут проект о бесплатном проезде на транспорте для студентов - РИА Новости, 17.06.2024
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03:28 17.06.2024 (обновлено: 03:33 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/transport-1953305484.html
В Госдуму внесут проект о бесплатном проезде на транспорте для студентов
В Госдуму внесут проект о бесплатном проезде на транспорте для студентов - РИА Новости, 17.06.2024
В Госдуму внесут проект о бесплатном проезде на транспорте для студентов
Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит в Госдуму законопроект, которым предлагается сделать бесплатным проезд на всех видах... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T03:28
2024-06-17T03:33
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит в Госдуму законопроект, которым предлагается сделать бесплатным проезд на всех видах общественного транспорта для студентов очной формы обучения, документы имеются в распоряжении РИА Новости. Изменение предлагается внести в статью 40 закона "Об образовании в Российской Федерации". "Обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования имеют право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси)", - сказано в проекте федерального закона. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятие законопроекта позволит создать студентам по очной форме обучения на территории России равные условия для проезда на общественном транспорте, то есть равные условия для получения ими образования. "И так небольшая стипендия у студентов, по сути, уходит на проезд до университета и между корпусами, часто разбросанными по городу. Многие вынуждены скидываться на такси, лишь бы успеть на пары. Я часто встречаюсь со студентами в разных регионах страны, и они не раз обращались с такой проблемой. Бесплатный проезд на общественном транспорте станет действенной мерой поддержки для молодежи и поможет сохранить многим родителям семейный бюджет. Ведь выучить студента очень непросто. Мы обязаны создавать условия, чтобы выпускники были подготовленными специалистами, а не тратили учебное время на поиск подработки", - рассказал РИА Новости Слуцкий.
https://ria.ru/20240607/chernyshenko-1951205401.html
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общество, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о бесплатном проезде на транспорте для студентов

ЛДПР предложила сделать бесплатным проезд на всех видах транспорта для студентов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЭлектробус
Электробус - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит в Госдуму законопроект, которым предлагается сделать бесплатным проезд на всех видах общественного транспорта для студентов очной формы обучения, документы имеются в распоряжении РИА Новости.
Изменение предлагается внести в статью 40 закона "Об образовании в Российской Федерации".
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"Обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования имеют право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси)", - сказано в проекте федерального закона.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятие законопроекта позволит создать студентам по очной форме обучения на территории России равные условия для проезда на общественном транспорте, то есть равные условия для получения ими образования.
"И так небольшая стипендия у студентов, по сути, уходит на проезд до университета и между корпусами, часто разбросанными по городу. Многие вынуждены скидываться на такси, лишь бы успеть на пары. Я часто встречаюсь со студентами в разных регионах страны, и они не раз обращались с такой проблемой. Бесплатный проезд на общественном транспорте станет действенной мерой поддержки для молодежи и поможет сохранить многим родителям семейный бюджет. Ведь выучить студента очень непросто. Мы обязаны создавать условия, чтобы выпускники были подготовленными специалистами, а не тратили учебное время на поиск подработки", - рассказал РИА Новости Слуцкий.
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ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФ
 
 
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