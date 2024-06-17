https://ria.ru/20240617/titov-1953371214.html
Титов рассказал, какие задачи стоят перед российским бизнесом
Титов рассказал, какие задачи стоят перед российским бизнесом - РИА Новости, 17.06.2024
Титов рассказал, какие задачи стоят перед российским бизнесом
Российскому бизнесу в настоящее время от задач защиты необходимо переходить к задачам развития, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:41
2024-06-17T11:41
2024-06-17T14:41
россия
борис титов
владимир путин
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российскому бизнесу в настоящее время от задач защиты необходимо переходить к задачам развития, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов. Владимир Путин назначил Бориса Титова специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями. Указ президента России Владимира Путина о назначении Титова на новую должность был подписан 16 июня 2024 года. Этот пост был вакантен около двух лет - в марте 2022 года с него сняли Анатолия Чубайса. А Титов более десяти лет был уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей, то есть бизнес-омбудсменом."От задач защиты бизнеса сейчас необходимо переходить к задачам развития", - сказал он, комментируя свое новое назначение. За 12 лет, когда Титов занимал пост уполномоченного по защите прав предпринимателей, по его словам, многое сделано, особенно в рамках административной реформы, в настоящее время ситуация с регулированием, с давлением на бизнес, совсем иная. "Хотя задач еще немало, сегодня надо переходить к другим задачам, теперь уже думать не только о проблемах, которые надо решать, а о задачах, которые надо реализовывать", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240617/kumpel-1952967837.html
https://ria.ru/20240515/biznes-1946095726.html
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россия, борис титов, владимир путин
Россия, Борис Титов, Владимир Путин
Титов рассказал, какие задачи стоят перед российским бизнесом
Титов: бизнесу необходимо переходить от задач защиты к задачам развития
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российскому бизнесу в настоящее время от задач защиты необходимо переходить к задачам развития, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов.
Владимир Путин
назначил Бориса Титова специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями.
Указ президента России Владимира Путина о назначении Титова на новую должность был подписан 16 июня 2024 года. Этот пост был вакантен около двух лет - в марте 2022 года с него сняли Анатолия Чубайса. А Титов более десяти лет был уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей, то есть бизнес-омбудсменом.
"От задач защиты бизнеса сейчас необходимо переходить к задачам развития", - сказал он, комментируя свое новое назначение.
За 12 лет, когда Титов занимал пост уполномоченного по защите прав предпринимателей, по его словам, многое сделано, особенно в рамках административной реформы, в настоящее время ситуация с регулированием, с давлением на бизнес, совсем иная.
"Хотя задач еще немало, сегодня надо переходить к другим задачам, теперь уже думать не только о проблемах, которые надо решать, а о задачах, которые надо реализовывать", - заключил собеседник агентства.