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Во Франции намерены нарастить производство снарядов в четыре раза
Во Франции намерены нарастить производство снарядов в четыре раза - РИА Новости, 17.06.2024
Во Франции намерены нарастить производство снарядов в четыре раза
Французская промышленная группа Thales намерена к 2026 году нарастить производство миномётных снарядов в четыре раза до 80 тысяч единиц в связи с ростом заказов РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:38
2024-06-17T12:38
2024-06-17T12:38
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ПАРИЖ, 17 июн – РИА Новости. Французская промышленная группа Thales намерена к 2026 году нарастить производство миномётных снарядов в четыре раза до 80 тысяч единиц в связи с ростом заказов со стороны минобороны Франции, говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте компании. "Для выполнения нового заказа Thales значительно нарастит производство на своём объекте в (коммуне – ред.) Ла Ферте-Сент-Обен около Орлеана, который производил в 2023 году 20 тысяч миномётных снарядов калибром 120 миллиметров и будет производить более 80 тысяч к 2026 году", - сказано в документе. Эти боеприпасы будут поставлены военным подразделениям, на вооружении которых стоят буксируемые нарезные минометы, а также мобильные минометные комплексы MEPAC, сообщила промышленная группа. Поставки в рамках заказа будут произведены в период с 2024 по 2029 год, первая партия поступит уже в четвёртом квартале этого года, говорится в пресс-релизе.
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технологии, минобороны франции, франция
Технологии, Минобороны Франции, Франция
Во Франции намерены нарастить производство снарядов в четыре раза
Thales нарастит производство минометных снарядов к 2026 году до 80 тысяч единиц
ПАРИЖ, 17 июн – РИА Новости. Французская промышленная группа Thales намерена к 2026 году нарастить производство миномётных снарядов в четыре раза до 80 тысяч единиц в связи с ростом заказов со стороны минобороны Франции, говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте компании.
«
"Для выполнения нового заказа Thales значительно нарастит производство на своём объекте в (коммуне – ред.) Ла Ферте-Сент-Обен около Орлеана, который производил в 2023 году 20 тысяч миномётных снарядов калибром 120 миллиметров и будет производить более 80 тысяч к 2026 году", - сказано в документе.
Эти боеприпасы будут поставлены военным подразделениям, на вооружении которых стоят буксируемые нарезные минометы, а также мобильные минометные комплексы MEPAC, сообщила промышленная группа.
Поставки в рамках заказа будут произведены в период с 2024 по 2029 год, первая партия поступит уже в четвёртом квартале этого года, говорится в пресс-релизе.