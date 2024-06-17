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Во Франции намерены нарастить производство снарядов в четыре раза - РИА Новости, 17.06.2024
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12:38 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/thales-1953385963.html
Во Франции намерены нарастить производство снарядов в четыре раза
Во Франции намерены нарастить производство снарядов в четыре раза - РИА Новости, 17.06.2024
Во Франции намерены нарастить производство снарядов в четыре раза
Французская промышленная группа Thales намерена к 2026 году нарастить производство миномётных снарядов в четыре раза до 80 тысяч единиц в связи с ростом заказов РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:38
2024-06-17T12:38
технологии
минобороны франции
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ПАРИЖ, 17 июн – РИА Новости. Французская промышленная группа Thales намерена к 2026 году нарастить производство миномётных снарядов в четыре раза до 80 тысяч единиц в связи с ростом заказов со стороны минобороны Франции, говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте компании. "Для выполнения нового заказа Thales значительно нарастит производство на своём объекте в (коммуне – ред.) Ла Ферте-Сент-Обен около Орлеана, который производил в 2023 году 20 тысяч миномётных снарядов калибром 120 миллиметров и будет производить более 80 тысяч к 2026 году", - сказано в документе. Эти боеприпасы будут поставлены военным подразделениям, на вооружении которых стоят буксируемые нарезные минометы, а также мобильные минометные комплексы MEPAC, сообщила промышленная группа. Поставки в рамках заказа будут произведены в период с 2024 по 2029 год, первая партия поступит уже в четвёртом квартале этого года, говорится в пресс-релизе.
https://ria.ru/20240118/aviabomby-1922020274.html
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технологии, минобороны франции, франция
Технологии, Минобороны Франции, Франция
Во Франции намерены нарастить производство снарядов в четыре раза

Thales нарастит производство минометных снарядов к 2026 году до 80 тысяч единиц

© AFP 2024 / PAUL ELLISЗавод французской промышленной группы Thales
Завод французской промышленной группы Thales - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AFP 2024 / PAUL ELLIS
Завод французской промышленной группы Thales. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 июн – РИА Новости. Французская промышленная группа Thales намерена к 2026 году нарастить производство миномётных снарядов в четыре раза до 80 тысяч единиц в связи с ростом заказов со стороны минобороны Франции, говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте компании.
«
"Для выполнения нового заказа Thales значительно нарастит производство на своём объекте в (коммуне – ред.) Ла Ферте-Сент-Обен около Орлеана, который производил в 2023 году 20 тысяч миномётных снарядов калибром 120 миллиметров и будет производить более 80 тысяч к 2026 году", - сказано в документе.
Эти боеприпасы будут поставлены военным подразделениям, на вооружении которых стоят буксируемые нарезные минометы, а также мобильные минометные комплексы MEPAC, сообщила промышленная группа.
Поставки в рамках заказа будут произведены в период с 2024 по 2029 год, первая партия поступит уже в четвёртом квартале этого года, говорится в пресс-релизе.
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