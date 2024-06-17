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В Южно-Сахалинске открылся пятый фестиваль театров Дальнего Востока - РИА Новости, 17.06.2024
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Культура
 
12:37 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/teatr-1953389972.html
В Южно-Сахалинске открылся пятый фестиваль театров Дальнего Востока
В Южно-Сахалинске открылся пятый фестиваль театров Дальнего Востока - РИА Новости, 17.06.2024
В Южно-Сахалинске открылся пятый фестиваль театров Дальнего Востока
Пятый фестиваль театров Дальнего Востока стартовал в понедельник в Южно-Сахалинске, его открыл спектакль-концерт "Рождение человека" с участием худрука Театра... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:37
2024-06-17T12:37
культура
дальний восток
южно-сахалинск
россия
евгений миронов
максим горький
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июн – РИА Новости. Пятый фестиваль театров Дальнего Востока стартовал в понедельник в Южно-Сахалинске, его открыл спектакль-концерт "Рождение человека" с участием худрука Театра наций Евгения Миронова, сообщили журналистам в Сахалинском международном театральном центре имени А. П. Чехова (Чехов-центр). Спектакль открытия прошёл в формате open-air на площади перед зданием Дома правительства региона. Постановка художественного руководителя Московского театра "Практика" Марины Брусникиной представляет собой эксперимент, в котором рассказы Максима Горького "Страсти-мордасти" и "Рождение человека" под музыку Эдварда Грига читают Евгений Миронов и актриса театра и кино Александра Урсуляк. Музыкальную часть вечера обеспечивают фольклорный ансамбль "Комонь" и камерный состав симфонического оркестра Северо-Запада России под управлением дирижера Александры Чопик. "Символично, что дает старт фестивалю на островной земле народный артист России, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов - человек, благодаря которому этот фестиваль появился на Дальнем Востоке", - отметили в пресс-службе сахалинского театра. В день открытия фестиваля в сквере у Чехов-центра начала работать уличная фотовыставка проекта "Артист. Театр. Остров". По информации организаторов, фестиваль продлится две недели, за это время зрители увидят 10 лучших спектаклей театров Дальневосточного федерального округа, которые отобрал экспертный совет. Региональный фестиваль театров Дальнего Востока с 2019 по 2023 год проходил в Хабаровске, а в этом году переехал в Южно-Сахалинск. Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры России и правительства Сахалинской области в рамках федеральной программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке. Руководителем программы является Евгений Миронов.
https://rsport.ria.ru/20240607/igry-1951405660.html
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дальний восток, южно-сахалинск, россия, евгений миронов, максим горький
Культура, Дальний Восток, Южно-Сахалинск, Россия, Евгений Миронов, Максим Горький
В Южно-Сахалинске открылся пятый фестиваль театров Дальнего Востока

В Южно-Сахалинске стартовал пятый фестиваль театров Дальнего Востока

© Фото : Фестиваль театров Дальнего Востока/TelegramПятый фестиваль театров Дальнего Востока в Южно-Сахалинске
Пятый фестиваль театров Дальнего Востока в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : Фестиваль театров Дальнего Востока/Telegram
Пятый фестиваль театров Дальнего Востока в Южно-Сахалинске
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июн – РИА Новости. Пятый фестиваль театров Дальнего Востока стартовал в понедельник в Южно-Сахалинске, его открыл спектакль-концерт "Рождение человека" с участием худрука Театра наций Евгения Миронова, сообщили журналистам в Сахалинском международном театральном центре имени А. П. Чехова (Чехов-центр).
Спектакль открытия прошёл в формате open-air на площади перед зданием Дома правительства региона. Постановка художественного руководителя Московского театра "Практика" Марины Брусникиной представляет собой эксперимент, в котором рассказы Максима Горького "Страсти-мордасти" и "Рождение человека" под музыку Эдварда Грига читают Евгений Миронов и актриса театра и кино Александра Урсуляк. Музыкальную часть вечера обеспечивают фольклорный ансамбль "Комонь" и камерный состав симфонического оркестра Северо-Запада России под управлением дирижера Александры Чопик.
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"Символично, что дает старт фестивалю на островной земле народный артист России, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов - человек, благодаря которому этот фестиваль появился на Дальнем Востоке", - отметили в пресс-службе сахалинского театра.
В день открытия фестиваля в сквере у Чехов-центра начала работать уличная фотовыставка проекта "Артист. Театр. Остров". По информации организаторов, фестиваль продлится две недели, за это время зрители увидят 10 лучших спектаклей театров Дальневосточного федерального округа, которые отобрал экспертный совет.
Региональный фестиваль театров Дальнего Востока с 2019 по 2023 год проходил в Хабаровске, а в этом году переехал в Южно-Сахалинск. Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры России и правительства Сахалинской области в рамках федеральной программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке. Руководителем программы является Евгений Миронов.
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КультураДальний ВостокЮжно-СахалинскРоссияЕвгений МироновМаксим Горький
 
 
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