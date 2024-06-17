Рейтинг@Mail.ru
Таиланд согласился помочь Украине в восстановлении продуктивности земель - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:22 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/tailand-1953313265.html
Таиланд согласился помочь Украине в восстановлении продуктивности земель
Таиланд согласился помочь Украине в восстановлении продуктивности земель - РИА Новости, 17.06.2024
Таиланд согласился помочь Украине в восстановлении продуктивности земель
Таиланд готов помогать Украине в восстановлении продуктивности сельскохозяйственных земель, заявил вице-министр иностранных дел страны Рат Чаличан на... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T07:22
2024-06-17T07:22
в мире
таиланд
украина
швейцария
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931152089_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec726c2d092d367231dd81849248f5bc.jpg
БАНГКОК, 17 июн – РИА Новости. Таиланд готов помогать Украине в восстановлении продуктивности сельскохозяйственных земель, заявил вице-министр иностранных дел страны Рат Чаличан на конференции по Украине, которая проходила в Швейцарии 15-16 июня 2024 года. Таиландская делегация под руководством Чаличана на конференции не выступала на первой пленарной сессии форума 15 июня и, как и делегации присутствовавших на форуме стран-членов БРИКС, не стала подписывать итоговую совместную декларацию. Полный текст выступления вице-министра на пленарном заседании форума, посвященном продовольственной безопасности, публикует в понедельник интернет-сайт таиландского внешнеполитического ведомства. Отметив, что конфликт оказывает долгосрочное негативное воздействие на сельскохозяйственные земли, вице-министр подчеркнул, что Таиланд очень серьезно относится к этой проблеме. "Деградация сельскохозяйственных земель в результате конфликта не только снижает непосредственные возможности производства продовольствия, но и препятствует долгосрочной продовольственной безопасности", - сказал он. "Чтобы решить эту проблему, Таиланд изучает способы поддержки Украины в ее усилиях по наращиванию потенциала, направленных на возрождение и восстановление сельскохозяйственных земель. Эта поддержка будет иметь решающее значение для восстановления устойчивого сельскохозяйственного сектора на Украине и обеспечения устойчивого производства продуктов питания для будущих поколений", - заявил Чаличан. Несмотря на географическое расстояние между Таиландом и Украиной, две страны разделяют особую связь в качестве ключевых экспортеров продуктов питания или "кухонь мира", пояснил он. "Таиланд полностью поддерживает все инициативы, которые способствуют глобальной продовольственной безопасности во время кризисов, включая Черноморскую зерновую инициативу. Мы искренне надеемся, что конфликтующие стороны смогут оставить в стороне свои разногласия и начать конструктивный диалог. В частности, мы должны работать вместе, чтобы вернуть Черноморскую зерновую инициативу или другие подобные конструктивные попытки восстановить глобальную продовольственную безопасность", - сказал вице-министр иностранных дел Таиланда. "Наша цель должна состоять в том, чтобы сделать глобальную продовольственную безопасность приоритетом, особенно в том, чтобы реагировать на потребности стран, которые полагаются на стабильные поставки продовольствия", - добавил он.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
https://ria.ru/20240616/general-1953263734.html
https://ria.ru/20240616/pomosch-1953260761.html
таиланд
украина
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931152089_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_de6d9ae76f5f7b3c9d70563b39ded452.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, украина, швейцария, брикс
В мире, Таиланд, Украина, Швейцария, БРИКС
Таиланд согласился помочь Украине в восстановлении продуктивности земель

МИД Таиланда: страна готова помогать Украине в восстановлении сельхозземель

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкБангкок
Бангкок - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Бангкок. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 17 июн – РИА Новости. Таиланд готов помогать Украине в восстановлении продуктивности сельскохозяйственных земель, заявил вице-министр иностранных дел страны Рат Чаличан на конференции по Украине, которая проходила в Швейцарии 15-16 июня 2024 года.
Таиландская делегация под руководством Чаличана на конференции не выступала на первой пленарной сессии форума 15 июня и, как и делегации присутствовавших на форуме стран-членов БРИКС, не стала подписывать итоговую совместную декларацию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Невероятные приключения "формулы Зеленского" в Швейцарии
16 июня, 16:53
Полный текст выступления вице-министра на пленарном заседании форума, посвященном продовольственной безопасности, публикует в понедельник интернет-сайт таиландского внешнеполитического ведомства.
Отметив, что конфликт оказывает долгосрочное негативное воздействие на сельскохозяйственные земли, вице-министр подчеркнул, что Таиланд очень серьезно относится к этой проблеме.
"Деградация сельскохозяйственных земель в результате конфликта не только снижает непосредственные возможности производства продовольствия, но и препятствует долгосрочной продовольственной безопасности", - сказал он.
"Чтобы решить эту проблему, Таиланд изучает способы поддержки Украины в ее усилиях по наращиванию потенциала, направленных на возрождение и восстановление сельскохозяйственных земель. Эта поддержка будет иметь решающее значение для восстановления устойчивого сельскохозяйственного сектора на Украине и обеспечения устойчивого производства продуктов питания для будущих поколений", - заявил Чаличан.
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
"Такого не было": украинский генерал набросился на западных лидеров
16 июня, 17:47
Несмотря на географическое расстояние между Таиландом и Украиной, две страны разделяют особую связь в качестве ключевых экспортеров продуктов питания или "кухонь мира", пояснил он.
"Таиланд полностью поддерживает все инициативы, которые способствуют глобальной продовольственной безопасности во время кризисов, включая Черноморскую зерновую инициативу. Мы искренне надеемся, что конфликтующие стороны смогут оставить в стороне свои разногласия и начать конструктивный диалог. В частности, мы должны работать вместе, чтобы вернуть Черноморскую зерновую инициативу или другие подобные конструктивные попытки восстановить глобальную продовольственную безопасность", - сказал вице-министр иностранных дел Таиланда.
"Наша цель должна состоять в том, чтобы сделать глобальную продовольственную безопасность приоритетом, особенно в том, чтобы реагировать на потребности стран, которые полагаются на стабильные поставки продовольствия", - добавил он.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
В Германии предложили необычное решение для помощи Украине с мобилизацией
16 июня, 17:28
 
В миреТаиландУкраинаШвейцарияБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала