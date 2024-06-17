https://ria.ru/20240617/tailand-1953313265.html

Таиланд согласился помочь Украине в восстановлении продуктивности земель

Таиланд согласился помочь Украине в восстановлении продуктивности земель - РИА Новости, 17.06.2024

Таиланд согласился помочь Украине в восстановлении продуктивности земель

Таиланд готов помогать Украине в восстановлении продуктивности сельскохозяйственных земель, заявил вице-министр иностранных дел страны Рат Чаличан на... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T07:22

2024-06-17T07:22

2024-06-17T07:22

в мире

таиланд

украина

швейцария

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931152089_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec726c2d092d367231dd81849248f5bc.jpg

БАНГКОК, 17 июн – РИА Новости. Таиланд готов помогать Украине в восстановлении продуктивности сельскохозяйственных земель, заявил вице-министр иностранных дел страны Рат Чаличан на конференции по Украине, которая проходила в Швейцарии 15-16 июня 2024 года. Таиландская делегация под руководством Чаличана на конференции не выступала на первой пленарной сессии форума 15 июня и, как и делегации присутствовавших на форуме стран-членов БРИКС, не стала подписывать итоговую совместную декларацию. Полный текст выступления вице-министра на пленарном заседании форума, посвященном продовольственной безопасности, публикует в понедельник интернет-сайт таиландского внешнеполитического ведомства. Отметив, что конфликт оказывает долгосрочное негативное воздействие на сельскохозяйственные земли, вице-министр подчеркнул, что Таиланд очень серьезно относится к этой проблеме. "Деградация сельскохозяйственных земель в результате конфликта не только снижает непосредственные возможности производства продовольствия, но и препятствует долгосрочной продовольственной безопасности", - сказал он. "Чтобы решить эту проблему, Таиланд изучает способы поддержки Украины в ее усилиях по наращиванию потенциала, направленных на возрождение и восстановление сельскохозяйственных земель. Эта поддержка будет иметь решающее значение для восстановления устойчивого сельскохозяйственного сектора на Украине и обеспечения устойчивого производства продуктов питания для будущих поколений", - заявил Чаличан. Несмотря на географическое расстояние между Таиландом и Украиной, две страны разделяют особую связь в качестве ключевых экспортеров продуктов питания или "кухонь мира", пояснил он. "Таиланд полностью поддерживает все инициативы, которые способствуют глобальной продовольственной безопасности во время кризисов, включая Черноморскую зерновую инициативу. Мы искренне надеемся, что конфликтующие стороны смогут оставить в стороне свои разногласия и начать конструктивный диалог. В частности, мы должны работать вместе, чтобы вернуть Черноморскую зерновую инициативу или другие подобные конструктивные попытки восстановить глобальную продовольственную безопасность", - сказал вице-министр иностранных дел Таиланда. "Наша цель должна состоять в том, чтобы сделать глобальную продовольственную безопасность приоритетом, особенно в том, чтобы реагировать на потребности стран, которые полагаются на стабильные поставки продовольствия", - добавил он.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240616/general-1953263734.html

https://ria.ru/20240616/pomosch-1953260761.html

таиланд

украина

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, таиланд, украина, швейцария, брикс