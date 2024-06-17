https://ria.ru/20240617/svo-1953422540.html
Украинские войска выпустили девять снарядов по Петровскому району Донецка
Украинские войска выпустили девять снарядов по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 17.06.2024
Украинские войска выпустили девять снарядов по Петровскому району Донецка
Украинские войска несколько раз обстреляли Петровский район Донецка за 3.5 часа, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:46
2024-06-17T14:46
2024-06-17T14:47
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Украинские войска несколько раз обстреляли Петровский район Донецка за 3.5 часа, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:50 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что с 12.25 до 14.25 было выпущено еще семь таких же снарядов по указанному району. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240516/obstrel-1946534351.html
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
петровский район
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петровский район, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили девять снарядов по Петровскому району Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили девять снарядов по Петровскому району Донецка