https://ria.ru/20240617/svo-1953399597.html

Подразделения группировки "Центр" отразили четыре контратаки ВСУ

Подразделения группировки "Центр" отразили четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 17.06.2024

Подразделения группировки "Центр" отразили четыре контратаки ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Центр" улучшили тактическое положение и отбили четыре контратаки украинских штурмовиков, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T13:15

2024-06-17T13:15

2024-06-17T14:03

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404339_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_5af588489cb44875f8e33e8b9770f0b2.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" улучшили тактическое положение и отбили четыре контратаки украинских штурмовиков, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 68-й егерской, 144-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Камышевка, Новая Полтавка Донецкой Народной Республики. За сутки отражены четыре контратаки штурмовых групп 23-й, 47-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ", — говорится в сводке министерства.Потери противника на этом участке линии боевого соприкосновения составили до 335 военнослужащих, БМП Bradley, боевая бронированная машина MaxxPro и два автомобиля.В ходе контрбатарейной борьбы удалось поразить гаубицу М777, гаубицу Д-20, САУ "Акация", гаубицу "Мста-Б", две гаубицы Д-30, пушку "Рапира", боевую машину РСЗО БМ-21 "Град".За сутки авиация, ракетные войска, артиллерия и дроны российских группировок ударили по расположениям украинских войск и техники в 110 районах.Средства ПВО сбили 12 беспилотников противника.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1952952807.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика