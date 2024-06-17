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Подразделения группировки "Центр" отразили четыре контратаки ВСУ
Подразделения группировки "Центр" отразили четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 17.06.2024
Подразделения группировки "Центр" отразили четыре контратаки ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" улучшили тактическое положение и отбили четыре контратаки украинских штурмовиков, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T13:15
2024-06-17T13:15
2024-06-17T14:03
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" улучшили тактическое положение и отбили четыре контратаки украинских штурмовиков, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 68-й егерской, 144-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Камышевка, Новая Полтавка Донецкой Народной Республики. За сутки отражены четыре контратаки штурмовых групп 23-й, 47-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ", — говорится в сводке министерства.Потери противника на этом участке линии боевого соприкосновения составили до 335 военнослужащих, БМП Bradley, боевая бронированная машина MaxxPro и два автомобиля.В ходе контрбатарейной борьбы удалось поразить гаубицу М777, гаубицу Д-20, САУ "Акация", гаубицу "Мста-Б", две гаубицы Д-30, пушку "Рапира", боевую машину РСЗО БМ-21 "Град".За сутки авиация, ракетные войска, артиллерия и дроны российских группировок ударили по расположениям украинских войск и техники в 110 районах.Средства ПВО сбили 12 беспилотников противника.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1952952807.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Подразделения группировки "Центр" отразили четыре контратаки ВСУ
МО: подразделения группировки "Центр" отразили четыре контратаки ВСУ за сутки