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Часть Новой Каховки и шесть сел в Херсонской области остались без света - РИА Новости, 17.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:18 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/svo-1953362745.html
Часть Новой Каховки и шесть сел в Херсонской области остались без света
Часть Новой Каховки и шесть сел в Херсонской области остались без света - РИА Новости, 17.06.2024
Часть Новой Каховки и шесть сел в Херсонской области остались без света
Часть Новой Каховки и шесть сел в Херсонской области - всего свыше пяти тысяч абонентов - обесточены из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:18
2024-06-17T11:18
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
новая каховка
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Часть Новой Каховки и шесть сел в Херсонской области - всего свыше пяти тысяч абонентов - обесточены из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Обстрел киевских террористов привел к повреждению линии электропередачи в Новокаховском городском округе. Без света остались 5100 абонентов "Херсоноблэнерго" в микрорайоне Основа в Новой Каховке, а также сёлах: Райское, Райское-2, Тополевка, Обрывки, Масловка, Днепряны", - написал Сальдов своем Telegram-канале. По его словам, уже ведутся ремонтно-восстановительные работы. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240617/udar-1953320472.html
херсонская область
россия
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херсонская область , россия, новая каховка, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Новая Каховка, Владимир Сальдо
Часть Новой Каховки и шесть сел в Херсонской области остались без света

Сальдо: часть Новой Каховки и Херсонской области обесточены из-за обстрела ВСУ

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия атаки со строны ВСУ в Новой Каховке
Последствия атаки со строны ВСУ в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки со строны ВСУ в Новой Каховке. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Часть Новой Каховки и шесть сел в Херсонской области - всего свыше пяти тысяч абонентов - обесточены из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Обстрел киевских террористов привел к повреждению линии электропередачи в Новокаховском городском округе. Без света остались 5100 абонентов "Херсоноблэнерго" в микрорайоне Основа в Новой Каховке, а также сёлах: Райское, Райское-2, Тополевка, Обрывки, Масловка, Днепряны", - написал Сальдов своем Telegram-канале.
По его словам, уже ведутся ремонтно-восстановительные работы.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияНовая КаховкаВладимир Сальдо
 
 
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