https://ria.ru/20240617/svechi-1953359377.html

Саратовские волонтеры отправят более 90 блиндажных свечей на СВО

Саратовские волонтеры отправят более 90 блиндажных свечей на СВО - РИА Новости, 17.06.2024

Саратовские волонтеры отправят более 90 блиндажных свечей на СВО

Волонтеры из Саратовской области подготовили более 90 блиндажных свечей для отправки в зону специальной военной операции, сообщает министерство информации и... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T11:12

2024-06-17T11:12

2024-06-17T11:13

надежные люди

саратовская область

союз женщин россии

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САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости. Волонтеры из Саратовской области подготовили более 90 блиндажных свечей для отправки в зону специальной военной операции, сообщает министерство информации и массовых коммуникаций региона. "Более 90 блиндажных свечей отправятся в зону СВО. Их для участников спецоперации изготовил трудовой коллектив ветстанции Краснопартизанского района. Для формирования свечей волонтеры использовали более 30 килограммов парафина, часть которого выделила общественная районная организация "Союз женщин России", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале "Время саратовское". Ведомство уточнило, что ранее коллектив ветеринарной станции уже собирал продукты питания, средства личной гигиены и специальную одежду, которые впоследствии получили военнослужащие в зоне СВО.

https://ria.ru/20240128/svechi-1924038177.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

саратовская область, союз женщин россии