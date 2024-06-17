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Саратовские волонтеры отправят более 90 блиндажных свечей на СВО - РИА Новости, 17.06.2024
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11:12 17.06.2024 (обновлено: 11:13 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/svechi-1953359377.html
Саратовские волонтеры отправят более 90 блиндажных свечей на СВО
Саратовские волонтеры отправят более 90 блиндажных свечей на СВО - РИА Новости, 17.06.2024
Саратовские волонтеры отправят более 90 блиндажных свечей на СВО
Волонтеры из Саратовской области подготовили более 90 блиндажных свечей для отправки в зону специальной военной операции, сообщает министерство информации и... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:12
2024-06-17T11:13
надежные люди
саратовская область
союз женщин россии
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САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости. Волонтеры из Саратовской области подготовили более 90 блиндажных свечей для отправки в зону специальной военной операции, сообщает министерство информации и массовых коммуникаций региона. "Более 90 блиндажных свечей отправятся в зону СВО. Их для участников спецоперации изготовил трудовой коллектив ветстанции Краснопартизанского района. Для формирования свечей волонтеры использовали более 30 килограммов парафина, часть которого выделила общественная районная организация "Союз женщин России", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале "Время саратовское". Ведомство уточнило, что ранее коллектив ветеринарной станции уже собирал продукты питания, средства личной гигиены и специальную одежду, которые впоследствии получили военнослужащие в зоне СВО.
https://ria.ru/20240128/svechi-1924038177.html
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саратовская область, союз женщин россии
Надежные люди, Саратовская область, Союз женщин России

Саратовские волонтеры отправят более 90 блиндажных свечей на СВО

© Фото : Время Саратовское Z/TelegramСаратовские волонтеры отправят более 90 блиндажных свечей на СВО
Саратовские волонтеры отправят более 90 блиндажных свечей на СВО - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : Время Саратовское Z/Telegram
Саратовские волонтеры отправят более 90 блиндажных свечей на СВО
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости. Волонтеры из Саратовской области подготовили более 90 блиндажных свечей для отправки в зону специальной военной операции, сообщает министерство информации и массовых коммуникаций региона.
"Более 90 блиндажных свечей отправятся в зону СВО. Их для участников спецоперации изготовил трудовой коллектив ветстанции Краснопартизанского района. Для формирования свечей волонтеры использовали более 30 килограммов парафина, часть которого выделила общественная районная организация "Союз женщин России", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале "Время саратовское".
Ведомство уточнило, что ранее коллектив ветеринарной станции уже собирал продукты питания, средства личной гигиены и специальную одежду, которые впоследствии получили военнослужащие в зоне СВО.
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