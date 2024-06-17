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В Москве заочно арестовали еще пять иностранных наемников
В Москве заочно арестовали еще пять иностранных наемников - РИА Новости, 17.06.2024
В Москве заочно арестовали еще пять иностранных наемников
Басманный суд Москвы заочно арестовал еще пятерых иностранных граждан за наемничество, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:09
2024-06-17T14:09
2024-06-17T14:14
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал еще пятерых иностранных граждан за наемничество, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы."Удовлетворены ходатайства о заочных арестах Мильмана М., Киричек О., Мюррея А.Т., Чиковани Т., Деметрашвили М.", - сказано в картотеке.Им вменяется ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). В суде не уточнили подробностей о фигурантах.Согласно открытым данным, Михаил Мильман - израильский наемник, имеет гражданство Украины и Израиля, родом из Донецка. В начале апреля 2022 года он прибыл на Украину.В последнее время столичный суд регулярно заочно арестовывает наемников, нередко они имеют грузинские фамилии, также эта мера была применена к белорусскому гребцу, участнику Олимпиад 2004 и 2008 годов Павлу Шурмею.
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москва, украина, россия
В Москве заочно арестовали еще пять иностранных наемников
Басманный суд Москвы заочно арестовал еще пятерых иностранцев за наемничество
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал еще пятерых иностранных граждан за наемничество, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
«
"Удовлетворены ходатайства о заочных арестах Мильмана М., Киричек О., Мюррея А.Т., Чиковани Т., Деметрашвили М.", - сказано в картотеке.
Им вменяется ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). В суде не уточнили подробностей о фигурантах.
Согласно открытым данным, Михаил Мильман - израильский наемник, имеет гражданство Украины и Израиля, родом из Донецка. В начале апреля 2022 года он прибыл на Украину.
В последнее время столичный суд регулярно заочно арестовывает наемников, нередко они имеют грузинские фамилии, также эта мера была применена к белорусскому гребцу, участнику Олимпиад 2004 и 2008 годов Павлу Шурмею.