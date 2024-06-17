https://ria.ru/20240617/sud-1953391934.html
Главного налогового инспектора отправили под домашний арест за взятки
Главного налогового инспектора отправили под домашний арест за взятки - РИА Новости, 17.06.2024
Главного налогового инспектора отправили под домашний арест за взятки
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест главного инспектора отдела регистрации и учета налогоплательщиков столичной ИФНС России №9 Дарью Ситарову по... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:46
2024-06-17T12:46
2024-06-17T12:46
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест главного инспектора отдела регистрации и учета налогоплательщиков столичной ИФНС России №9 Дарью Ситарову по обвинению в 24 эпизодах получения взятки, сообщили РИА Новости в суде. Женщине предъявлено обвинение в 15 эпизодах получения взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой и девяти эпизодах аналогичного преступления, совершенного в крупном размере. Как указано в опубликованном тексте постановления суда, женщина признала вину в полном объеме. Мера пресечения в виде домашнего ареста Ситаровой была избрана в конце марта этого года, сегодня Басманный суд рассмотрит вопрос о продлении срока содержания под домашним арестом. "Судебное заседание назначено на 17 июня, 18.00", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240617/sud-1953376327.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Главного налогового инспектора отправили под домашний арест за взятки
Суд отправил под домашний арест главного инспектора ИФНС №9 Ситарову за взятки
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест главного инспектора отдела регистрации и учета налогоплательщиков столичной ИФНС России №9 Дарью Ситарову по обвинению в 24 эпизодах получения взятки, сообщили РИА Новости в суде.
Женщине предъявлено обвинение в 15 эпизодах получения взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой и девяти эпизодах аналогичного преступления, совершенного в крупном размере. Как указано в опубликованном тексте постановления суда, женщина признала вину в полном объеме.
Мера пресечения в виде домашнего ареста Ситаровой была избрана в конце марта этого года, сегодня Басманный суд рассмотрит вопрос о продлении срока содержания под домашним арестом.
"Судебное заседание назначено на 17 июня, 18.00", - рассказал собеседник агентства.