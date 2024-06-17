https://ria.ru/20240617/sud-1953391934.html

Главного налогового инспектора отправили под домашний арест за взятки

Главного налогового инспектора отправили под домашний арест за взятки - РИА Новости, 17.06.2024

Главного налогового инспектора отправили под домашний арест за взятки

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест главного инспектора отдела регистрации и учета налогоплательщиков столичной ИФНС России №9 Дарью Ситарову по... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:46

2024-06-17T12:46

2024-06-17T12:46

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936485017_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_2307e082500f95193ca242a7710dc55e.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест главного инспектора отдела регистрации и учета налогоплательщиков столичной ИФНС России №9 Дарью Ситарову по обвинению в 24 эпизодах получения взятки, сообщили РИА Новости в суде. Женщине предъявлено обвинение в 15 эпизодах получения взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой и девяти эпизодах аналогичного преступления, совершенного в крупном размере. Как указано в опубликованном тексте постановления суда, женщина признала вину в полном объеме. Мера пресечения в виде домашнего ареста Ситаровой была избрана в конце марта этого года, сегодня Басманный суд рассмотрит вопрос о продлении срока содержания под домашним арестом. "Судебное заседание назначено на 17 июня, 18.00", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240617/sud-1953376327.html

https://ria.ru/20240124/arest-1923274375.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия