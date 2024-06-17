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Ректора Воронежского госуниверситета задержали по подозрению в даче взятки - РИА Новости, 17.06.2024
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12:01 17.06.2024 (обновлено: 15:48 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/sud-1953376327.html
Ректора Воронежского госуниверситета задержали по подозрению в даче взятки
Ректора Воронежского госуниверситета задержали по подозрению в даче взятки - РИА Новости, 17.06.2024
Ректора Воронежского госуниверситета задержали по подозрению в даче взятки
Ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий задержан по подозрению в даче взятки, суд в среду изберет ему меру пресечения, сообщил в... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:01
2024-06-17T15:48
россия
воронеж
воронежский государственный университет
российский союз ректоров
воронежская областная дума
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ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий задержан по подозрению в даче взятки, суд в среду изберет ему меру пресечения, сообщил в понедельник РИА Новости представитель Ленинского районного суда Воронежа. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Ендовицкий два года назад заплатил за "диссертацию своей жены, которую она не писала". "В Ленинский районный суд поступило два ходатайства – в отношении ректора ВГУ Ендовицкого и заведующего кафедрой (экономики и управления организациями ВГУ) Трещевского Юрия Игоревича – об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу... Оба они задержаны, находятся в изоляторе", - сказал собеседник агентства. Представитель суда пояснил, что в отношении Ендовицкого возбуждено дело по статье "дача взятки в крупном размере", в отношении Трещевского – "посредничество во взяточничестве в крупном размере". Санкции данных статей УК РФ предусматривают до 12 и до 10 лет лишения свободы соответственно. Как пояснил РИА Новости представитель управления СК РФ по региону, уголовное дело в отношении ректора возбуждено руководителем регионального следственного управления."Основанием для возбуждения уголовного дела явились результаты доследственной проверки и материалы, предоставленные оперативными службами. Мужчина обвиняется в даче взятки в крупном размере через посредника за получение представляемым им лицом ученой степени", - сообщил собеседник агентства.Ендовицкий занимает должность ректора Воронежского государственного университета с 2011 года. Также является вице-президентом, членом правления Российского союза ректоров, членом Российского совета олимпиад школьников, депутатом Воронежской областной думы, председателем ассоциации вузов Центра России, действительным членом Академии военных наук и членом президиума политсовета воронежского регионального отделения партии "Единая Россия". ВГУ является одним из крупнейших вузов РФ. Он включает в себя 18 факультетов, на которых обучаются более 23 тысяч студентов из 75 регионов России. Ежегодно в стенах университета проходят обучение более 1 тысячи иностранных студентов из около 80 стран.
https://ria.ru/20240419/arest-1941151547.html
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россия, воронеж, воронежский государственный университет, российский союз ректоров, воронежская областная дума
Россия, Воронеж, Воронежский государственный университет, Российский союз ректоров, Воронежская областная Дума
Ректора Воронежского госуниверситета задержали по подозрению в даче взятки

Ректора ВГУ Ендовицкого задержали по подозрению в даче взятки

© Фото : ВГУ/TelegramРектор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий
Ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : ВГУ/Telegram
Ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий задержан по подозрению в даче взятки, суд в среду изберет ему меру пресечения, сообщил в понедельник РИА Новости представитель Ленинского районного суда Воронежа.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Ендовицкий два года назад заплатил за "диссертацию своей жены, которую она не писала".
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"В Ленинский районный суд поступило два ходатайства – в отношении ректора ВГУ Ендовицкого и заведующего кафедрой (экономики и управления организациями ВГУ) Трещевского Юрия Игоревича – об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу... Оба они задержаны, находятся в изоляторе", - сказал собеседник агентства.
Представитель суда пояснил, что в отношении Ендовицкого возбуждено дело по статье "дача взятки в крупном размере", в отношении Трещевского – "посредничество во взяточничестве в крупном размере". Санкции данных статей УК РФ предусматривают до 12 и до 10 лет лишения свободы соответственно.
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Как пояснил РИА Новости представитель управления СК РФ по региону, уголовное дело в отношении ректора возбуждено руководителем регионального следственного управления.
"Основанием для возбуждения уголовного дела явились результаты доследственной проверки и материалы, предоставленные оперативными службами. Мужчина обвиняется в даче взятки в крупном размере через посредника за получение представляемым им лицом ученой степени", - сообщил собеседник агентства.
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Ендовицкий занимает должность ректора Воронежского государственного университета с 2011 года. Также является вице-президентом, членом правления Российского союза ректоров, членом Российского совета олимпиад школьников, депутатом Воронежской областной думы, председателем ассоциации вузов Центра России, действительным членом Академии военных наук и членом президиума политсовета воронежского регионального отделения партии "Единая Россия".
ВГУ является одним из крупнейших вузов РФ. Он включает в себя 18 факультетов, на которых обучаются более 23 тысяч студентов из 75 регионов России. Ежегодно в стенах университета проходят обучение более 1 тысячи иностранных студентов из около 80 стран.
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