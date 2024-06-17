https://ria.ru/20240617/sud-1953376327.html

Ректора Воронежского госуниверситета задержали по подозрению в даче взятки

Ректора Воронежского госуниверситета задержали по подозрению в даче взятки - РИА Новости, 17.06.2024

Ректора Воронежского госуниверситета задержали по подозрению в даче взятки

Ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий задержан по подозрению в даче взятки, суд в среду изберет ему меру пресечения, сообщил в... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:01

2024-06-17T12:01

2024-06-17T15:48

россия

воронеж

воронежский государственный университет

российский союз ректоров

воронежская областная дума

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953441152_0:0:732:411_1920x0_80_0_0_20e7ac7f9e1f350971ca06ed61490ecc.jpg

ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий задержан по подозрению в даче взятки, суд в среду изберет ему меру пресечения, сообщил в понедельник РИА Новости представитель Ленинского районного суда Воронежа. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Ендовицкий два года назад заплатил за "диссертацию своей жены, которую она не писала". "В Ленинский районный суд поступило два ходатайства – в отношении ректора ВГУ Ендовицкого и заведующего кафедрой (экономики и управления организациями ВГУ) Трещевского Юрия Игоревича – об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу... Оба они задержаны, находятся в изоляторе", - сказал собеседник агентства. Представитель суда пояснил, что в отношении Ендовицкого возбуждено дело по статье "дача взятки в крупном размере", в отношении Трещевского – "посредничество во взяточничестве в крупном размере". Санкции данных статей УК РФ предусматривают до 12 и до 10 лет лишения свободы соответственно. Как пояснил РИА Новости представитель управления СК РФ по региону, уголовное дело в отношении ректора возбуждено руководителем регионального следственного управления."Основанием для возбуждения уголовного дела явились результаты доследственной проверки и материалы, предоставленные оперативными службами. Мужчина обвиняется в даче взятки в крупном размере через посредника за получение представляемым им лицом ученой степени", - сообщил собеседник агентства.Ендовицкий занимает должность ректора Воронежского государственного университета с 2011 года. Также является вице-президентом, членом правления Российского союза ректоров, членом Российского совета олимпиад школьников, депутатом Воронежской областной думы, председателем ассоциации вузов Центра России, действительным членом Академии военных наук и членом президиума политсовета воронежского регионального отделения партии "Единая Россия". ВГУ является одним из крупнейших вузов РФ. Он включает в себя 18 факультетов, на которых обучаются более 23 тысяч студентов из 75 регионов России. Ежегодно в стенах университета проходят обучение более 1 тысячи иностранных студентов из около 80 стран.

https://ria.ru/20240419/arest-1941151547.html

https://ria.ru/20240508/vzyatka-1944699919.html

https://ria.ru/20240617/vsu-1953363035.html

https://ria.ru/20240404/vzyatka-1937898439.html

россия

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, воронеж, воронежский государственный университет, российский союз ректоров, воронежская областная дума