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Суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 17.06.2024
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11:23 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/sud-1953363599.html
Суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста замминистра обороны Иванова
Суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 17.06.2024
Суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста замминистра обороны Иванова
Басманный суд Москвы 20 июня рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:23
2024-06-17T11:23
происшествия
тимур иванов
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы 20 июня рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение материалов по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей Иванову назначено на 20 июня", - сказала собеседница агентства. Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
https://ria.ru/20240529/vnedorozhnik-1949039834.html
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происшествия, тимур иванов
Происшествия, Тимур Иванов
Суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста замминистра обороны Иванова

Суд 20 июня рассмотрит продление ареста замминистра обороны Тимура Иванова

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Тимур Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы 20 июня рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение материалов по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей Иванову назначено на 20 июня", - сказала собеседница агентства.
Внедорожник, который принадлежал арестованному замминистра обороны Тимуру Иванову - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Автосалон не может продать внедорожник арестованного замглавы Минобороны
29 мая, 06:02
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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8 мая, 16:34
 
ПроисшествияТимур Иванов
 
 
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